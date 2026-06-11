केरलम के कोझिकोड में निपाह वायरस का मरीज मिला

केरलम के कोझिकोड में निपाह वायरस का मरीज मिला, 43 वर्षीय कारोबारी में संक्रमण की पुष्टि

लेखन गजेंद्र 11:16 am Jun 11, 202611:16 am

क्या है खबर?

केरलम के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस का मामला सामने आया है। यहां एक 43 वर्षीय कारोबारी में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फेरोक निवासी कारोबारी पहले निजी अस्पताल में भर्ती था, बाद में उसे कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में लाया गया। यहां उसके रक्त के प्रारंभिक परीक्षण में निपाह वायरस से संक्रमित होने की जानकारी मिली। इसके बाद मरीज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर निगरानी की जा रही है। वह वेंटीलेटर सपोर्ट पर है।