प्रणीत मोरे पर भड़का रश्मि देसाई का गुस्सा- इनकी वजह से पूरी बिरादरी बदनाम होती है

टिप्पणी

सबसे पहले जानिए विवाद क्या है

दरअसल, प्रणीत के शो में 23 साल के हिमांशु जांगड़ा ने एक महिला संग डेट पर 370 रुपये की चिकन बिरयानी खर्च करने का जिक्र कर विवादित टिप्पणी की कि इतने पैसे लगाने के बाद उसे महिला से 'रिटर्न' (बदला) मिलना चाहिए था। इस बात पर प्रणीत हंस पड़े और उन्हें शो में आगे बोलने का मौका दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों के खिलाफ भारी विरोध शुरू हो गया। विवाद बढ़ता देख हिमांशु-प्रणीत ने माफी भी मांगी थी।