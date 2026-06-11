'तनु वेड्स मनु 3' पर आया बड़ा अपडेट

'तनु वेड्स मनु 3' की वापसी तय, कंगना रनौत-आर माधवन की जोड़ी फिर मचाएगी धमाल

लेखन ज्योति सिंह 11:16 am Jun 11, 202611:16 am

क्या है खबर?

कंगना रनौत और आर माधवन की लोकप्रिय फ्रैंचाइजी 'तनु वेड्स मनु' तीसरी कड़ी के साथ वापसी करेगी। आनंद एल रॉय द्वारा निर्देशित इसकी पहली कड़ी 2011 में आई थी, जबकि दूसरी किस्त 2015 में आई। रिलीज के करीब एक दशक से ज्यादा समय के बाद, निर्माता 'तनु वेड्स मनु: द नेक्स्ट चैप्टर' लेकर आ रहे हैं। जाहिर है कि फैंस इस फ्रैंचाइजी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब फिल्म के अपडेट ने उन्हें उत्साहित कर दिया है।