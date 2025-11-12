पाकिस्तान तालिबान ने इस्लामाबाद कोर्ट परिसर में हुए आत्मघाती विस्फोट की जिम्मेदारी लेने से इंकार किया
क्या है खबर?
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंगलवार को स्थानीय कोर्ट परिसर में एक कार के अंदर हुए धमाके की जिम्मेदारी पहले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने ली थी, लेकिन अब उसने घटने से इंकार किया है। DW के मुताबिक, TTP से अलग हुए जमात-उल-अहरार के वरिष्ठ नेता सरबकाफ मोहम्मद और TTP प्रवक्ता मुहम्मद खुरासानी ने जिला कोर्ट भवन के बाहर हुए बम विस्फोट की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है। बता दें कि विस्फोट में 12 लोगों की मौत हुई थी।
जिम्मेदार
TTP ने पहले क्या कहा था?
धमाके के बाद TTP ने एक बयान में कहा था कि हमारे लड़ाकों ने इस्लामाबाद में न्यायिक आयोग पर हमला किया, जिसमें पाकिस्तान के गैर-इस्लामी कानूनों के तहत फैसले सुनाने वाले जजों, वकीलों और अधिकारियों को निशाना बनाया गया है। संगठन ने देश में इस्लामी शरिया कानून लागू होने तक हमले की धमकी दी थी। हालांकि, अब समूह दावा कर रहा है कि उन्होंने ऐसा कोई भी बयान जारी नहीं किया है और न ही हमले की जिम्मेदारी ली है।
आरोप
पाकिस्तान ने लगाया था भारत और अफगानिस्तान पर आरोप
धमाके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे भारत प्रायोजित हमला बताया, वहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू करने की धमकी दी थी। इसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जवाब दिया, "भारत विक्षिप्त पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा लगाए जा रहे निराधार और निराधार आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है।" मंत्रालय ने इसे पाकिस्तान में सैन्य-प्रेरित संवैधानिक विध्वंस और सत्ता-हरण से जनता का ध्यान भटकाने के लिए चाल बताई थी।