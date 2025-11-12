पाकिस्तान तालिबान ने इस्लामाबाद कोर्ट परिसर में हुए आत्मघाती विस्फोट की जिम्मेदारी लेने से इंकार किया

जिम्मेदार

TTP ने पहले क्या कहा था?

धमाके के बाद TTP ने एक बयान में कहा था कि हमारे लड़ाकों ने इस्लामाबाद में न्यायिक आयोग पर हमला किया, जिसमें पाकिस्तान के गैर-इस्लामी कानूनों के तहत फैसले सुनाने वाले जजों, वकीलों और अधिकारियों को निशाना बनाया गया है। संगठन ने देश में इस्लामी शरिया कानून लागू होने तक हमले की धमकी दी थी। हालांकि, अब समूह दावा कर रहा है कि उन्होंने ऐसा कोई भी बयान जारी नहीं किया है और न ही हमले की जिम्मेदारी ली है।