अमेरिका में सामूहिक गोलीबारी की योजना बना रहा पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, बंदूकों से भरी कार मिली
क्या है खबर?
अमेरिका के डेलावेयर राज्य में एक पाकिस्तान के नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि अप्रवासी अमेरिका में सामूहिक गोलाबारी की योजना बना रहा था। आरोपी की पहचान 25 वर्षीय लुकमान खान के रूप में हुई है। उसके पास से भारी मात्रा में बंदूकें, गोला-बारूद, शरीर का कवच बरामद हुआ है। पुलिस को उसके पास से एक नोटबुक भी मिली है, जिसमें 'सभी को मारने' और 'शहादत' हासिल करने की योजना बताई गई है।
गिरफ्तार
24 नवंबर को पकड़ा गया था आरोपी
न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, लुकमान खान को 24 नवंबर को उस समय गिरफ्तार किया गया, जब पुलिस ने उसे एक पार्क में उसके वाहन के साथ खड़ा पाया। पुलिस ने जब उससे बात की तो संदिग्ध व्यवहार का पता चला, जिसके बाद उसकी कार की तलाशी लेने का निर्णय लिया गया। पुलिस को वाहन से एक .357 ग्लॉक पिस्तौल, ढेर सारी भरी हुई 27 राउंड की गोला-बारूद की मैगजीन और बॉडी आर्मर मिला।
जांच
स्कूल परिसर में गोलीबारी करने की योजना का खुलासा
पुलिस का कहना है कि उन्हें कार से एक नोटबुक भी मिली जिसमें हस्तलिखित नोट्स लिखे थे। नोटबुक में उन हथियारों का उपयोग करके उसके पूर्व स्कूल के परिसर के पुलिस विभाग पर गोलीबारी करने की साजिश का विवरण था। नोटबुक में मुख्यालय का नक्शा भी बना था और योजनाबद्ध प्रवेश-निकास बिंदु भी चिह्नित थे। नोटबुक में योजनाबद्ध गोलीबारी के बाद गिरफ्तारी से बचने के तरीके के बारे में विस्तार से बताया गया था।
जांच
किसी भी हथियार का लाइसेंस नहीं
पुलिस का कहना है कि खान का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और अमेरिका में युवावस्था से रह रहा है। वह एक अमेरिकी नागरिक है। खान की गिरफ्तारी के बाद संघीय जांच ब्यूरो (FBI) ने उसके विलमिंगटन स्थित घर पर छापा मारा, जहां से भी एक राइफल, दूसरी ग्लॉक पिस्तौल, मैगजीन और कवच बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि खान के पास से मिले किसी भी हथियार का पंजीकरण नहीं था। वह जेल में है।
ट्विटर पोस्ट
आरोपी से ये सामान बरामद
