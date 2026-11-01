पाकिस्तान की अफगानिस्तान को आखिरी चेतावनी, कहा- आतंक पर कार्रवाई न करने पर उठाएंगे कदम

यह तीखी बयानबाजी उस वक्त सामने आई, जब अफगान तालिबान ने दावा किया कि पाकिस्तान शांति वार्ता में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा और उसकी गलत नीतियों की वजह से सारी गलती उसकी ही है। पाकिस्तान का कहना है कि असली समस्या यह है कि तालिबान अपनी सीमा में मौजूद आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सीमावर्ती इलाकों में लगातार हो रही झड़पों और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप से स्थिति और बिगड़ रही है। इसी बीच, पाकिस्तान ने साफ कहा है कि इन खतरों से निपटने की पूरी जिम्मेदारी अफगान तालिबान सरकार की है। पाकिस्तान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर वह अपनी हिफाजत के लिए पीछे नहीं हटेगा।