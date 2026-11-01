पाकिस्तान की अफगानिस्तान को आखिरी चेतावनी, कहा- आतंक पर कार्रवाई न करने पर उठाएंगे कदम
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि वह अपनी धरती से हो रहे आतंकी हमलों पर सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हालात न सुधरने पर उसे अकेले ही कदम उठाने पड़ सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि अफगानिस्तान का तालिबान प्रशासन इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहा है और बढ़ते तनाव के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस्लामाबाद का कहना है कि सीमा पार आतंकवाद को रोकना उनके लिए सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान ने यह साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा उसकी सबसे पहली प्राथमिकता है।
तालिबान ने पाकिस्तान पर लगाए आरोप
यह तीखी बयानबाजी उस वक्त सामने आई, जब अफगान तालिबान ने दावा किया कि पाकिस्तान शांति वार्ता में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा और उसकी गलत नीतियों की वजह से सारी गलती उसकी ही है। पाकिस्तान का कहना है कि असली समस्या यह है कि तालिबान अपनी सीमा में मौजूद आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सीमावर्ती इलाकों में लगातार हो रही झड़पों और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप से स्थिति और बिगड़ रही है। इसी बीच, पाकिस्तान ने साफ कहा है कि इन खतरों से निपटने की पूरी जिम्मेदारी अफगान तालिबान सरकार की है। पाकिस्तान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर वह अपनी हिफाजत के लिए पीछे नहीं हटेगा।