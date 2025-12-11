पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने ISI के पूर्व प्रमुख को 14 साल के लिए जेल भेजा

पाकिस्तान के पूर्व ISI प्रमुख और इमरान खान के कट्टर समर्थक फैज हमीद को 14 साल की जेल

लेखन गजेंद्र 06:49 pm Dec 11, 202506:49 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने गुरुवार को पूर्व पाकिस्तानी जासूस प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने उनके ऊपर राजनीति में हस्तक्षेप और राज्य के रहस्यों का उल्लंघन करने समेत चार आरोपों में दोषी पाया है। यह पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार है जब किसी अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी (ISI) प्रमुख का कोर्ट मार्शल किया गया है। ISI प्रमुख का पद पाकिस्तान की सेना में दूसरा सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है।