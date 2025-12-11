पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने ISI के पूर्व प्रमुख को 14 साल के लिए जेल भेजा
क्या है खबर?
पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने गुरुवार को पूर्व पाकिस्तानी जासूस प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने उनके ऊपर राजनीति में हस्तक्षेप और राज्य के रहस्यों का उल्लंघन करने समेत चार आरोपों में दोषी पाया है। यह पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार है जब किसी अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी (ISI) प्रमुख का कोर्ट मार्शल किया गया है। ISI प्रमुख का पद पाकिस्तान की सेना में दूसरा सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है।
आरोप
फैज हमीद पर क्या हैं 4 आरोप
पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग (ISPR) ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 15 महीने लंबी कोर्ट मार्शल की कार्यवाही 12 अगस्त, 2024 को पाकिस्तान सेना अधिनियम के तहत शुरू हुई थी। हमीद पर राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन जिससे राज्य के हितों को नुकसान पहुंचा, अपनी शक्तियों-सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। हमीद को पाकिस्तान के सुप्रीम में फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है।
संबंध
इमरान खान के कट्टर समर्थक माने जाते हैं हमीद
फैज हमीद को पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के प्रमुख इमरान खान का कट्टर समर्थक माना जाता है। हमीद ने वर्ष 2019 से 2021 तक पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी ISI का नेतृत्व किया था, जो कि अब जेल में बंद इमरान खान के कार्यकाल के दौरान का समय था। वर्ष 2022 में अविश्वास प्रस्ताव में इमरान को सत्ता से हटाए जाने के तुरंत बाद उन्होंने समय से पहले ही सेवानिवृत्ति ले ली थी।