बांग्लादेश में 12 फरवरी को डाले जाएंगे वोट

बांग्लादेश में आम चुनाव की घोषणा, 12 फरवरी को पड़ेंगे वोट

Dec 11, 2025

क्या है खबर?

बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के एक साल बाद गुरुवार को आम चुनाव का ऐलान हो गया है। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने गुरुवार को जानकारी दी कि 12 फरवरी को नई संसद के चुनाव के लिए मतदान होगा, जो पाकिस्तान से आजादी के बाद देश का 13वां चुनाव होगा। साथ ही अगस्त 2024 में घातक छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद यह पहला चुनाव होगा। विद्रोह के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी है।