बांग्लादेश में आम चुनाव की घोषणा, 12 फरवरी को पड़ेंगे वोट
क्या है खबर?
बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के एक साल बाद गुरुवार को आम चुनाव का ऐलान हो गया है। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने गुरुवार को जानकारी दी कि 12 फरवरी को नई संसद के चुनाव के लिए मतदान होगा, जो पाकिस्तान से आजादी के बाद देश का 13वां चुनाव होगा। साथ ही अगस्त 2024 में घातक छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद यह पहला चुनाव होगा। विद्रोह के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी है।
चुनाव
राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी होगा
मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन ने कहा कि अशांति के बाद तैयार की गई राज्य सुधार योजना (जुलाई चार्टर) को लागू करने पर एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी उसी दिन आयोजित किया जाएगा। चार्टर में राज्य संस्थाओं में व्यापक बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें कार्यकारी शक्तियों पर अंकुश लगाना, न्यायपालिका और चुनाव प्राधिकरणों की स्वतंत्रता को मजबूत करना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकना शामिल किया गया है।
चुनाव
हसीना की अवामी लीग नहीं लड़ सकेगी चुनाव
इस बार आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP) सबसे आगे है। उनका मुकाबला जमात-ए-इस्लामी पार्टी के साथ होगा। इस्लामी पार्टी, जमात, 2013 में कोर्ट के फैसले के बाद से चुनाव नहीं लड़ सकी, जिसमें उसे धर्मनिरपेक्ष संविधान के विपरीत बताया गया था। छात्र नेताओं द्वारा गठित नेशनल सिटिजन पार्टी पीछे है, वहीं हसीना की अवामी लीग चुनाव से प्रतिबंधित है। नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस 8 अगस्त, 2024 से अंतरिम सरकार चला रहे हैं।