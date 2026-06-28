कराची में सुरक्षाबलों के कैंप पर हमला, 6 आतंकी और 4 जवानों की मौत

सुरक्षाबल

डेढ़ घंटे तक चली गोलीबारी

डॉन अखबार के मुताबिक, तुरंत मौके पर रैपिड रिस्पांस फोर्स और पुलिस कमांडो जैसी इकाइयों को भेजा गया। संयुक्त अभियान के दौरान करीब डेढ़ घंटे तक भीषण गोलीबारी हुई, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया और एक को गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में 4 जवानों की भी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया, आसपास की सड़कें बंद कर दी गईं और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई।