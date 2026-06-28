कराची में सुरक्षाबलों के कैंप पर हमला, 6 आतंकी और 4 जवानों की मौत
क्या है खबर?
पाकिस्तान के कराची में शनिवार रात एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने सिंध रेंजर्स के मुख्यालय को निशाना बनाया। इस घटनाक्रम में 4 जवान और 6 आतंकवादी मारे गए। खबर है कि एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया गया। आतंकियों ने पहले विस्फोटकों से भरी गाड़ी अर्धसैनिक पाकिस्तानी रेंजर्स के प्रांतीय मुख्यालय में घुसा दी, जिससे जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद जवानों और आतंकियों में देर तक गोलीबारी हुई।
हमला
कराची के गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में हुआ हमला
ये हमला कराची के गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में स्थित रेंजर्स कार्यालय पर हुआ। इस इलाके में कई विश्वविद्यालय और पाकिस्तान मौसम विभाग का कार्यालय है। आतंकी पहले विस्फोटकों से भरे वाहन को गेट से टकराकर परिसर में घुसे और इसके बाद हैंड ग्रेनेड फेंके। इससे इलाके में कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। इसके फौरन बाद आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। फिर जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया।
सुरक्षाबल
डेढ़ घंटे तक चली गोलीबारी
डॉन अखबार के मुताबिक, तुरंत मौके पर रैपिड रिस्पांस फोर्स और पुलिस कमांडो जैसी इकाइयों को भेजा गया। संयुक्त अभियान के दौरान करीब डेढ़ घंटे तक भीषण गोलीबारी हुई, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया और एक को गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में 4 जवानों की भी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया, आसपास की सड़कें बंद कर दी गईं और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई।
जिम्मेदारी
TTP से जुड़े संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी
हमले की जिम्मेदारी जमात-उल-अहरार ने ली है। यह संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का एक कट्टरपंथी धड़ा है, जो मुख्य रूप से पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय है। इस हमले को संगठन के खुलफा-ए-राशीदीन इश्तिशादी ब्रिगेड नामक आत्मघाती दस्ते ने अंजाम दिया था। सिंध के पुलिस महानिरीक्षक जावेद आलम ओधो ने बताया कि शुरुआती जांच से पुष्टि हुई है कि आतंकी एक वाहन में सवार होकर आए थे और मुख्य गेट को तोड़कर परिसर में घुसे।
तनाव
अफगानिस्तान से तनाव के बीच हमला
यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि वह TTP आतंकियों को पनाह दे रही है, जो पाकिस्तान में घुसकर हमलों को अंजाम देते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की सेना ने हाल के महीनों में कई बार अफगानिस्तान के भीतर TTP के कथित ठिकानों और प्रशिक्षण शिविरों पर हमला किया है।