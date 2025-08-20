पाकिस्तान में बच्चों का यौन शोषण बढ़ा, इस्लामाबाद में 200 बच्चों को बनाया गया निशाना
क्या है खबर?
पाकिस्तान में बच्चों का यौन शोषण बढ़ गया है। पिछले 4 साल में 200 बच्चों हवस का शिकार बनाया गया है। यह जानकारी पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने सीनेट को दी है। उसने बताया कि वर्ष 2021 से जून 2025 के बीच राजधानी इस्लामाबाद में कुल 567 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 200 मामले बच्चों से संबंधित हैं। यौन शोषण के 200 मामलों में पीड़ित बालक 93 और पीड़ित बालिकाएं 108 थीं।
यौन शोषण
केवल 12 आरोपियों को दोषी ठहराया गया
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, यौन शोषण के आरोप में कुल 222 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें केवल 12 ही दोषी ठहराए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 163 लोगों पर अभी मुकदमा चल रहा है और कुल 15 लोगों को बरी कर दिया गया है। इसमें भी 26 लोग अभी फरार हैं। आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि 1 जनवरी, 2021 से 20 जून, 2025 तक बलात्कार के कुल 567 मामले दर्ज हुए हैं।
जांच
बलात्कार के मामले में अब तक 625 गिरफ्तार
नकवी ने सीनेट को बताया कि बलात्कार के 567 मामले में अब तक 485 में चालान पेश किया गया है, 625 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 80 लोगों को दोषी ठहराया गया है। उन्होंने बताया कि कुल 23 लोगों को बरी कर दिया गया है और 406 मामलों में आरोपी मुकदमा का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा 2022 से 2025 तक इस्लामाबाद में लापता बच्चों के 266 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 153 लड़के और 120 लड़कियां लापता हैं।