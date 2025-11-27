नेपाल ने भारतीय क्षेत्रों वाले मानचित्र के साथ 100 रुपये के नए नोट जारी किए
क्या है खबर?
नेपाल के केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को 100 रुपये के नए नोट जारी किए हैं, जिसमें देश का संशोधित मानचित्र अंकित है। नोट आज से बाजार में प्रचलन में आ गए हैं। नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) के नए नोट पर पूर्व गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। बैंक नोट जारी करने की तिथि 2081BS अंकित है, जो 2024 को दर्शाती है। नोट में विवादास्पद कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा क्षेत्र भी शामिल हैं, जिन्हें भारत ने 'कृत्रिम विस्तार' बताया है।
नोट
पिछली सरकार ने किया था अनुमोदन
नए नोट को पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार ने मई 2020 में संसद के अनुमोदन से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को शामिल करते हुए मानचित्र को अद्यतन किया था। मानचित्र को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए NRB के प्रवक्ता ने कहा कि मानचित्र पहले से ही 100 रुपये के पुराने नोट में मौजूद है और सरकार के निर्णय के अनुसार इसे संशोधित किया गया है। नया मानचित्र केवल 100 रुपये के नोट पर है।
विवाद
भारत ने तीनों क्षेत्रों को अपना बताया
भारत ने 2020 में ही नेपाली सरकार के कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और नेपाल के संशोधित मानचित्र को एकतरफा कार्रवाई बताया था। भारत की ओर से काठमांडू को आगाह किया था कि क्षेत्रीय दावों का ऐसा कृत्रिम विस्तार उसे स्वीकार्य नहीं होगा। भारत शुरू से लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा को अपना क्षेत्र बताता आया है। बता दें कि 100 रुपये के नोट में बायीं ओर माउंट एवरेस्ट, जबकि दायीं ओर राष्ट्रीय पुष्प रोडोडेंड्रोन का जल चिह्न है।
नेपाल ने 100 का नया नोट जारी किया
New 100 Rupees Note released: Nepal Rastra Bank has brought a new 100-rupee banknote into circulation from today, featuring the new map of Nepal ( चुच्चे नक्शा ) and tactile dots that allow visually impaired people to identify it by touch. 😮 #News pic.twitter.com/EvJcXjPkXL— Routine of Nepal banda (@RONBupdates) November 27, 2025