नेपाल ने भारतीय क्षेत्रों वाले मानचित्र के साथ 100 रुपये के नए नोट जारी किए

नेपाल ने विवादित मानचित्र वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया

लेखन गजेंद्र 04:04 pm Nov 27, 202504:04 pm

क्या है खबर?

नेपाल के केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को 100 रुपये के नए नोट जारी किए हैं, जिसमें देश का संशोधित मानचित्र अंकित है। नोट आज से बाजार में प्रचलन में आ गए हैं। नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) के नए नोट पर पूर्व गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। बैंक नोट जारी करने की तिथि 2081BS अंकित है, जो 2024 को दर्शाती है। नोट में विवादास्पद कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा क्षेत्र भी शामिल हैं, जिन्हें भारत ने 'कृत्रिम विस्तार' बताया है।