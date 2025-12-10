पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान फिर एकांतवास में भेजे गए, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार
क्या है खबर?
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बार फिर रावलपिंडी की अडियाला जेल प्रशासन ने एकांत कारावास में भेज दिया है। नौ दिन पहले काफी विरोध-प्रदर्शन के बाद इमरान से उनकी बहन को मिलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अब फिर से परिवार और वकीलों से उनकी मुलाकात रोक दी गई है। मंगलवार को उनकी बहनों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया था, लेकिन पुलिस ने पानी बौछार कर उन्हें तितर-बितर कर दिया।
पोस्ट
इमरान के पोस्ट के बाद प्रतिबंध लगे
PTI के कार्यकर्ताओं ने बताया कि पार्टी प्रमुख इमरान पर ये प्रतिबंध उनके सोशल मीडिया पोस्ट के तुरंत बाद लगाए गए है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को "मानसिक रूप से बीमार" बताया था। इसके अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उनकी बहन डॉ उजमा खान ने मीडिया से बातचीत की थी, जिसके कारण भी ये प्रतिबंध लगाए गए। PTI का दावा है कि तब से सभी बैठकें स्थगित कर दी गई हैं।
प्रदर्शन
इमरान की बहनों पर पानी की बौछार
इमरान से दोबारा मुलाकात की मांग को लेकर मंगलवार रात को PTI कार्यकर्ताओं और उनकी बहनें अलीमा खान, नोरीन खान और उज़मा खान ने अडियाला जेल के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान सरकार और सैन्य नेतृत्व के खिलाफ नारे लगाए। देर रात पंजाब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए कड़ाके की ठंड में पानी की बौछारें की और लाठीचार्ज किया। वीडियो में इमरान की बहनें पानी की बौछारों से कांपती दिख रही थीं।
ट्विटर पोस्ट
PTI कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार
🚨راولپنڈی کی 7 نشستوں پر 5 لاکھ 44 ہزار ووٹ لینے والے انقلابی اڈیالہ تک 544 بھی نہ پہنچے۔— Political Manipulator (@polmanipulator) December 10, 2025
صرف واٹر کینن کی پھوار سے بھاگ کھڑے ہوئے اور باہر "Long Live Resistance" کے نعرے مارتے پھرتے ہیں، یہ پارٹی بس Digital Bots اور حرامی پن پر چل رہی ہے۔#AdialaJail pic.twitter.com/vyFrZiccSh