पाकिस्तान में इमरान खान की बहनों ने फिर से प्रदर्शन किया

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान फिर एकांतवास में भेजे गए, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार

लेखन गजेंद्र 03:29 pm Dec 10, 202503:29 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बार फिर रावलपिंडी की अडियाला जेल प्रशासन ने एकांत कारावास में भेज दिया है। नौ दिन पहले काफी विरोध-प्रदर्शन के बाद इमरान से उनकी बहन को मिलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अब फिर से परिवार और वकीलों से उनकी मुलाकात रोक दी गई है। मंगलवार को उनकी बहनों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया था, लेकिन पुलिस ने पानी बौछार कर उन्हें तितर-बितर कर दिया।