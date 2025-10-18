पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले- सभी अफगानिस्तानी देश लौटें; भारत को लेकर फिर कही भड़काऊ बात

अफगानिस्तान के साथ चल रहे विवाद के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी अफगानों को अपने वतन लौट जाना चाहिए। आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ पुराने संबंधों का दौर खत्म हो गया है और पाकिस्तान की भूमि और संसाधन पाकिस्तानियों के हैं, न कि अफगानियों के। इसी के साथ आसिफ ने एक बार फिर भारत को भी इस मामले में घसीटा है।

बयान आसिफ बोले- हमारी जमीन और संसाधन करोड़ों पाकिस्तानियों के आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'पाकिस्तानी धरती पर रहने वाले सभी अफगानों को अपने वतन लौटना होगा। अब काबुल में उनकी अपनी सरकार है। हमारी ज़मीन और संसाधन 25 करोड़ पाकिस्तानियों के हैं। आत्म-सम्मान वाले देश विदेशी जमीन और संसाधनों पर नहीं पनपते हैं। अब कोई विरोध पत्र या शांति की अपील नहीं होगी, न ही कोई प्रतिनिधिमंडल काबुल नहीं जाएगा। आतंकवाद का स्रोत चाहे कहीं भी हो, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।'

भारत भारत को लेकर आसिफ ने क्या कहा? उन्होंने तालिबान सरकार पर 'भारत के प्रतिनिधि' के तौर पर काम करने और नई दिल्ली और प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "काबुल के शासक जो अब भारत की गोद में बैठे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, कभी हमारी सुरक्षा में थे और हमारी जमीन पर छिपे हुए थे।" आसिफ ने चेतावनी दी कि सीमा पार से किसी भी आक्रमण का कड़ा जवाब दिया जाएगा।

पिछला बयान पहले भी भारत को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं आसिफ इससे पहले आसिफ ने अफगानिस्तान पर भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, "मुझे शक है कि यह युद्ध विराम कायम रहेगा, क्योंकि तालिबान को दिल्ली प्रायोजित कर रहा है।" उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अफगानिस्तान ने तनाव बढ़ाया या युद्ध का दायरा बड़ा किया, तो पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। हालांकि, तब उन्होंने बातचीत की संभावना को भी खुला रखा था।