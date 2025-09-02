LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बाढ़ को आशीर्वाद बताया, कहा- घरों में जमा करें
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बाढ़ को आशीर्वाद बताया, कहा- घरों में जमा करें
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बाढ़ के पानी को आशीर्वाद बताया

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बाढ़ को आशीर्वाद बताया, कहा- घरों में जमा करें

लेखन गजेंद्र
Sep 02, 2025
02:38 pm
क्या है खबर?

पाकिस्तान का पंजाब प्रांत भीषण बाढ़ से जूझ रहा है और वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अजीबोगरीब बयान से चर्चा बटोर रहे हैं। पाकिस्तान में एक स्थानीय चैनल से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने लोगों से कहा कि बाढ़ को एक "आशीर्वाद" के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले नागरिकों को सुझाव दिया कि बाढ़ के पानी को अपने घरों में बाल्टियों और टबों में भरकर रखना चाहिए।

बयान

क्या बोले ख्वाजा आसिफ?

रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा, "जिन लोगों ने सड़कें रोक कर दी हैं और बाढ़ जैसी स्थिति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें बाढ़ का पानी अपने घर ले जाना चाहिए। उन्हें इस पानी को अपने घरों में, टबों में, झीलों में संग्रहित करना चाहिए। हमें इस जल को एक वरदान के रूप में देखना चाहिए और इसलिए इसे संग्रहित करना चाहिए।" आसिफ के बयान की पाकिस्तान में आलोचना हो रही है, जबकि भारत में मजाक बन रहा है।

बाढ़

पंजाब में बारिश से गई 33 लोगों की जान

ARY न्यूज के मुताबिक, पंजाब प्रांत में बारिश के दौरान 33 लोगों की जान गई है। बाढ़ से 2,200 गांव प्रभावित हुए हैं और 7 लाख से अधिक निवासियों को घर खाली करने पर मजबूर होना पड़ा है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) पंजाब के महानिदेशक इरफान अली काठिया ने बताया कि प्रांत अपने इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। सिंध के 1,657 गांवों के 16 लाख से अधिक लोग भी बाढ़ से प्रभावित हैं।

ट्विटर पोस्ट

ख्वाजा आसिफ का बयान