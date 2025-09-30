इजरायल-हमास युद्ध समाप्त करने की ट्रंप की योजना से कितने खुश हैं इस्लामिक देश?
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 साल से जारी इजरायल-हमास युद्ध समाप्त करने के लिए 20 सूत्रीय योजना पेश की है, जिसको लेकर इस्लामिक देशों की संयुक्त प्रतिक्रिया सामने आई है। कतर, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने इस पर साझा बयान जारी किया है। सभी मंत्रियों ने ट्रंप के प्रयासों का स्वागत किया और शांति का मार्ग खोजने की उनकी क्षमता में अपना विश्वास जताया है।
बयान
संयुक्त बयान में क्या कहा?
संयुक्त बयान में कहा गया है, "सभी विदेश मंत्री राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व और गाजा में युद्ध समाप्त करने के उनके ईमानदार प्रयासों का स्वागत और क्षेत्र में शांति के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी के महत्व पर बल देते हैं। मंत्रीगण ट्रंप द्वारा युद्ध समाप्त करने, गाजा के पुनर्निर्माण, फिलिस्तीनी लोगों का विस्थापन रोकने, व्यापक शांति को बढ़ावा देने के प्रस्ताव की घोषणा और पश्चिमी तट पर कब्जे की अनुमति न देने की उनकी घोषणा का स्वागत करते हैं।"
स्वागत
सभी शर्तों पर देश खुश
संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा, "वे समझौते के जरिए युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ काम करने की अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जो गाजा में पर्याप्त मानवीय सहायता की अप्रतिबंधित आपूर्ति सुनिश्चित करने, फिलिस्तीनियों का विस्थापन रोकने, बंधकों की रिहाई, सुरक्षा तंत्र, इजरायल की पूर्ण वापसी, गाजा का पुनर्निर्माण और 2 राज्य समाधान के आधार पर न्यायपूर्ण शांति के लिए रास्ता बनाता है।" संयुक्त बयान सभी देशों ने एक्स पर साझा किया है।