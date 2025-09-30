डोनाल्ड ट्रंप की योजना की इस्लामिक देशों ने सराहना की (फाइल तस्वीर)

इजरायल-हमास युद्ध समाप्त करने की ट्रंप की योजना से कितने खुश हैं इस्लामिक देश?

लेखन गजेंद्र 11:54 am Sep 30, 202511:54 am

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 साल से जारी इजरायल-हमास युद्ध समाप्त करने के लिए 20 सूत्रीय योजना पेश की है, जिसको लेकर इस्लामिक देशों की संयुक्त प्रतिक्रिया सामने आई है। कतर, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने इस पर साझा बयान जारी किया है। सभी मंत्रियों ने ट्रंप के प्रयासों का स्वागत किया और शांति का मार्ग खोजने की उनकी क्षमता में अपना विश्वास जताया है।