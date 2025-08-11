LOADING...
गाजा में इजरायली सेना के हवाई हमले में अल जजीरा के पत्रकार अनस अल-शरीफ समेत 5 की मौत

गाजा पर हमले में 5 पत्रकार मारे गए, इजरायल ने एक को आतंकवादी बताया

लेखन गजेंद्र
Aug 11, 2025
09:08 am
क्या है खबर?

गाजा पर रविवार रात को हुए इजरायली सेना के हमले में अल जजीरा के 5 पत्रकारों की मौत हो गई। हमला अल-शिफा अस्पताल के मुख्य द्वार पर हुआ था, जहां पत्रकार तैनात थे। अल अजीरा के मुताबिक, अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि हमले में कुल 7 लोगों की मौत हुई है। हवाई हमला अस्पताल के बाहर एक तंबू पर किया गया, जो पत्रकारों के लिए बना था। इजरायली रक्षा बल (IDF) ने मामले पर बयान जारी किया है।

हमला

इजरायली सेना ने एक पत्रकार को आतंकवादी बताया

हमले में 28 वर्षीय अनस अल-शरीफ समेत 5 लोग मारे गए हैं। IDF ने अल-शरीफ को हमास आतंकवादी बताया है। IDF ने बयान में कहा, 'हमास आतंकवादी अनस अल-शरीफ, खुद को अल जजीरा पत्रकार बताता था और आतंकवादी समूह का प्रमुख था। उसने इजरायली नागरिकों और IDF पर रॉकेट हमले किए थे। रोस्टर, आतंकवादी प्रशिक्षण सूचियां और वेतन रिकॉर्ड साबित करते हैं कि वह अल जजीरा से जुड़ा एक हमास कार्यकर्ता था। प्रेस बैज आतंकवाद के लिए ढाल नहीं है।'

ट्विटर पोस्ट

इजरायली सेना ने सबूत दिया

आतंकवाद

अल-शरीफ के जान के खतरे की चेतावनी दी गई थी

गाजा में हमलों के बीच रिपोर्टिंग कर रहे अल-शरीफ प्रमुख पत्रकारों में शामिल थे। उन्होंने मौत से कुछ घंटे पहले भी पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में बमबारी का वीडियो साझा किया था। एक प्रेस स्वतंत्रता समूह और संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ ने पहले ही चेतावनी दी थी कि गाजा से रिपोर्टिंग के कारण अल-शरीफ की जान को खतरा है। अल-शरीफ के अलावा मोहम्मद करीकेह के साथ कैमरामैन इब्राहिम जहीर, मोअमेन अलीवा और मोहम्मद नौफल भी मारे गए हैं।

ट्विटर पोस्ट

अल-शरीफ का अंतिम वीडियो