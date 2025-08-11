गाजा में इजरायली सेना के हवाई हमले में अल जजीरा के पत्रकार अनस अल-शरीफ समेत 5 की मौत

गाजा पर हमले में 5 पत्रकार मारे गए, इजरायल ने एक को आतंकवादी बताया

लेखन गजेंद्र 09:08 am Aug 11, 202509:08 am

क्या है खबर?

गाजा पर रविवार रात को हुए इजरायली सेना के हमले में अल जजीरा के 5 पत्रकारों की मौत हो गई। हमला अल-शिफा अस्पताल के मुख्य द्वार पर हुआ था, जहां पत्रकार तैनात थे। अल अजीरा के मुताबिक, अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि हमले में कुल 7 लोगों की मौत हुई है। हवाई हमला अस्पताल के बाहर एक तंबू पर किया गया, जो पत्रकारों के लिए बना था। इजरायली रक्षा बल (IDF) ने मामले पर बयान जारी किया है।