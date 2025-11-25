अफगानिस्तान के खोस्त में पाकिस्तान ने बमबारी की (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में रिहायशी इलाकों में बमबारी की, 9 बच्चों की मौत

लेखन गजेंद्र 09:13 am Nov 25, 202509:13 am

क्या है खबर?

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने मंगलवार को दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने उनके खोस्त प्रांत पर बमबारी की, जिसमें 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हुई है। अल जजीरा ने तालिबान प्रशासन के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से बताया कि हमला दक्षिण-पूर्वी खोस्त के गुरबुज जिले में मध्य रात्रि को हुआ। बमबारी स्थानीय नागरिक काजी मीर के बेटे वलियात खान के घर पर की गई, जिसमें 5 लड़के, 4 लड़कियां और एक महिला की मौत हुई है।