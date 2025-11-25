पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में रिहायशी इलाकों में बमबारी की, 9 बच्चों की मौत
क्या है खबर?
अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने मंगलवार को दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने उनके खोस्त प्रांत पर बमबारी की, जिसमें 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हुई है। अल जजीरा ने तालिबान प्रशासन के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से बताया कि हमला दक्षिण-पूर्वी खोस्त के गुरबुज जिले में मध्य रात्रि को हुआ। बमबारी स्थानीय नागरिक काजी मीर के बेटे वलियात खान के घर पर की गई, जिसमें 5 लड़के, 4 लड़कियां और एक महिला की मौत हुई है।
हमला
कुनार और पक्तिका में भी हवाई हमले
मुजाहिद ने एक्स पर मृतक बच्चों की तस्वीर साझा कर लिखा, 'कल रात करीब 12 बजे खोस्त प्रांत के गोरबुज़ के मुगलगई इलाके में, पाकिस्तानी हमलावर सेनाओं ने एक स्थानीय आम नागरिक, वालियत खान, काजी मीर के बेटे के घर पर बमबारी की। इससे, 9 बच्चे (5 लड़के और 4 लड़कियां) और एक महिला शहीद हो गए, और उनका घर तबाह हो गया। कुनार और पक्तिका में भी हवाई बमबारी हुई, जहां चार आम नागरिक घायल हो गए।'
हमला
रात भर हुए ड्रोन हमले
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान ने रात भर हवाई और ड्रोन हमले कर डूरंड रेखा के पास तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और उसके गुट जमात-उल-अहरार के संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है। अभियान पकटिका प्रांत के बरमाल क्षेत्र पर केंद्रित था, जिसे खुफिया सूत्रों ने जमात-उल-अहरार आतंकवादियों का गढ़ बताया है। पूर्व TTP नेता उमर खालिद खोरासानी 2022 में इसी क्षेत्र में हुए एक विस्फोट में मारा गया था।
धमाका
कल पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था आत्मघाती हमला
इन हमलों को पाकिस्तान की ओर से जवाब माना जा रहा है। सोमवार को ही पाकिस्तान के पेशावर में अर्ध सैनिक बल फ्रंटियर कोर (FC) के मुख्यालय पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। इससे पहले बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को फिर निशाना बनाया गया था। जमात-उल-अहरार ने पेशावर में मुख्यालय पर हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली थी। बता दें कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हमलों के प्रति चेतावनी दी थी।