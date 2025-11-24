इथियोपिया में 10,000 साल बाद फटा हेली गुब्बी ज्वालामुखी, मध्य पूर्व की उड़ानों को चेतावनी जारी

पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया में एक चौंकाने वाली घटना हुई है। यहां 10,000 साल से शांत हेली गुब्बी ज्वालामुखी रविवार को सक्रिया हो गया है, जिसने मुसीबत बढ़ा दी है। ज्वालामुखी का विस्फोट अब थम गया है, लेकिन इसकी विशाल राख वायुमंडल में 10 से 15 किलोमीटर तक ऊपर पहुंच गई है, जो लाल सागर से होते हुए ओमान और यमन की ओर फैली है। इससे सबसे व्यस्त एयर ट्रैफिक वाले इलाकों में से एक में भी असर पड़ा है।

ज्वालामुखी मध्य पूर्व की उड़ानों को चेतावनी जारी विस्फोट इथियोपिया के अफार क्षेत्र में हुआ है, जो पृथ्वी के सबसे गर्म और सबसे दुर्गम क्षेत्रों में एक है। अत्यधिक सक्रिय एर्टा एले ज्वालामुखी से लगभग 15 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित हेली गुब्बी भूगर्भीय रूप से अज्ञात रहा है। यहां हाल में कोई विस्फोट नहीं हुआ। राख की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारियों ने मध्य पूर्व में चलने वाली एयरलाइनों को चेतावनी दी है। राख विमान के इंजन और उड़ान के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है।

विस्फोट अंतरिक्ष से दिख रही राख मिशिगन टेक के प्रोफेसर साइमन कार्न ने पहली उपग्रह तस्वीरें ऑनलाइन साझा कीं है, जिनमें विस्फोट की नाटकीय शुरुआत और बहते हुए धुएं का खुलासा हुआ है। उपग्रह से प्राप्त अवलोकन से पता चला कि घने राख (सल्फर डाइऑक्साइड) का गुबार लाल सागर के पार पश्चिम से पूर्व की ओर हवा के साथ बह रहा था। यह एक खाली और रेगिस्तान इलाका है, जिससे किसी के घायल होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

खतरा दिल्ली और जयपुर की ओर बढ़ रही राख? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इसका राख दिल्ली और जयपुर की ओर बढ़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए भारतीय विमानन प्राधिकरण और एयरलाइंस स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और जैसे-जैसे यह दिल्ली और जयपुर की ओर बढ़ेगी, भूमि और समुद्र को पार करते हुए इसकी तीव्रता कम होती जाएगी।

ट्विटर पोस्ट ज्वालामुखी विस्फोट का दृश्य Volcano Hayli Gubbi Eruption



1,709 ft volcano in Ethiopia.

First eruption ever recorded today (Nov 23, 2025): explosive ash plume 6–9 miles high, drifting toward Yemen/Oman pic.twitter.com/TKfhHn8wp7 — DisasterAlert (@DisasterAlert2) November 24, 2025