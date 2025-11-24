पाकिस्तान के पेशावर में अर्धसैनिक बल मुख्यालय पर आत्मघाती हमला, 3 की मौत
क्या है खबर?
पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को एक बार फिर आत्मघाती हमला हुआ है। सुबह बंदूकधारी हमलावरों ने उत्तर-पश्चिमी शहर पेशावर में फ्रंटियर कांस्टेबुलरी अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर हमला किया है, जिसमें 3 लोग मारे गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, अभी 2 विस्फोट की सूचना मिली है, जिसमें एक मुख्यालय गेट पर आत्मघाती विस्फोट हुआ है और दूसरा पास के मोटरसाइकिल स्टैंड पर IED धमाका हुआ है। विस्फोट के बाद अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा बल अलर्ट हो गया।
हमला
3 से 5 आतंकवादी मुख्यालय में घुसे
बताया जा रहा है कि 3 से 5 आतंकवादी परिसर में घुस आए और उनकी सुरक्षाकर्मियों से मुठभेड़ हो रही है। सेना और पुलिस सहित कानून प्रवर्तन कर्मियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और स्थिति को संभाल रहे हैं। बल का मुख्यालय एक सैन्य छावनी के पास, भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित है। इलाके के निवासी सफदर खान ने रॉयटर्स को बताया कि सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है।
ट्विटर पोस्ट
पाकिस्तान के पेशावर में हमला
🚨 Pakistan BURNING 💥— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) November 24, 2025
Gunmen attack paramilitary force headquarters in Peshawar — EXPLOSIONS heard, exchange of fire ongoing. pic.twitter.com/YDfC0bqjo6
हमला
2 सुरक्षाकर्मी और 2 आतंकवादी मारे गए
सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि अभी 2 सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने की खबर है। आत्मघाती विस्फोट में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। बता दें कि कुछ ही दिन पहले, 11 नवंबर को, इस्लामाबाद की जिला अदालत के बाहर एक आत्मघाती हमलावर ने एक पुलिस वाहन को निशाना बनाया, जिसमें 12 लोग मारे गए और 27 घायल हुए थे। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और उससे जुड़े गुट ने इस्लामी कानून लागू करने की मांग के लिए हमले की जिम्मेदारी ली थी।