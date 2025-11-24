पाकिस्तान में आत्मघाती हमला (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पाकिस्तान के पेशावर में अर्धसैनिक बल मुख्यालय पर आत्मघाती हमला, 3 की मौत

लेखन गजेंद्र 09:58 am Nov 24, 202509:58 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को एक बार फिर आत्मघाती हमला हुआ है। सुबह बंदूकधारी हमलावरों ने उत्तर-पश्चिमी शहर पेशावर में फ्रंटियर कांस्टेबुलरी अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर हमला किया है, जिसमें 3 लोग मारे गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, अभी 2 विस्फोट की सूचना मिली है, जिसमें एक मुख्यालय गेट पर आत्मघाती विस्फोट हुआ है और दूसरा पास के मोटरसाइकिल स्टैंड पर IED धमाका हुआ है। विस्फोट के बाद अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा बल अलर्ट हो गया।