NewsBytesExplainer: पाकिस्तानी सेना और तालिबानी लड़ाकों में कौन ज्यादा ताकतवर, किसके पास कितने हथियार?

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, जिसमें 3 क्रिकेटरों समेत 10 लोगों की मौत हो गई है। ये हमला ऐसे वक्त हुआ, जब दोनों देश युद्धविराम को आगे बढ़ाने पर बातचीत कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने कहा है कि वो हमले का जवाब देगा। आइए जानते हैं दोनों देशों की सेना कितनी ताकतवर है।

पाकिस्तानी सेना कितनी ताकतवर है पाकिस्तान की सेना? पाकिस्तान के पास करीब 6.50 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जो इसे दुनिया की बड़े सेनाओं में से एक बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के अनुसार, इनमें से थल सेना में 5.60 लाख, वायु सेना में 70,000 और नौसेना में 30,000 के आसपास सैनिक हैं। हालांकि, पाकिस्तान में हालिया आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल के चलते सेना में भर्ती धीमी हुई है, पलायन में तेजी आई है और सैनिकों का मनोबल गिरा है।

तालिबान की सेना तालिबान के पास कितने सैनिक हैं? तालिबान के पास लगभग 1.72 लाख सक्रिय सैनिक हैं। हालांकि, इनके पास पारंपरिक संरचना या अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण का अभाव है, लेकिन माना जाता है कि 2 दशक तक इन्होंने गुरिल्ला युद्ध लड़ा है, जिसके चलते सैनिकों को युद्ध क्षेत्र का व्यापक अनुभव है। इसी वजह से इन लड़ाकों ने पाकिस्तान जैसी पारंपरिक सेना को भी ऊबड़-खाबड़ सीमा पर कठिन चुनौती दी है। तालिबान लड़ाकों की संख्या 2 लाख तक बढ़ाने पर काम कर रहा है।

तुलना किसकी सेना है ताकतवर? सैन्य संरचना और विशेषज्ञता के लिहाज से दोनों देशों में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाएं अत्यधिक संरचित हैं, जिनमें औपचारिक भर्ती चैनल, दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और उन्नत कमांड सिस्टम शामिल हैं। इसके अलावा विशिष्ट कमांडो बल, विशेष सेवा समूह (SSG), वायु, जल और पर्वतीय युद्ध के लिए प्रशिक्षित कई बटालियनों भी हैं। पाकिस्तान के पास आधुनिक हथियार, हेलीकॉप्टर और खुफिया जानकारियों की उपलब्धता है।

तालिबान तालिबान की सेना की क्या है खूबी? तालीबानी लड़ाकों का जन्म विद्रोह से हुआ है। उनके सेना इतनी संगठित नहीं है। हालांकि, तालिबान के पास बद्री-313 और रेड यूनिट जैसी कुछ खास इकाइयां हैं। बद्री-313 लड़ाके अक्सर राष्ट्रपति भवन या काबुल हवाई अड्डे जैसे रणनीतिक स्थानों की रखवाली करते देखे जाते हैं। वे आमतौर पर M4 राइफल और नाइट-विजन सहित उन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जो तालिबानी के सत्ता में आने के बाद अमेरिकी सैनिक छोड़ गए थे।

हथियार दोनों देशों के पास कितने हथियार हैं? पाकिस्तान के पास 6,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और 4,600 से ज़्यादा तोपें हैं। हालांकि, इनमें से कई काफी पुराने हो चुके हैं और आए दिन तकनीकी खराबी से लेकर गोला-बारूद की कमी की खबरें आती रहती हैं। वहीं, तालिबान के पास सोवियत काल के टैंक और अमेरिकी हम्वी हैं। तालिबानी लड़ाकों के पास मौजूद हथियारों की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इनमें से ज्यादातर अमेरिका के सैनिकों द्वारा छोड़े गए हैं और चालू हालत में हैं।

वायुसेना आसमान में किसका दबदबा है? पाकिस्तानी वायुसेना स्पष्ट तौर पर तालिबान के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है। पाकिस्तानी वायु सेना के पास 465 लड़ाकू विमान और 260 के आसपास हेलीकॉप्टर हैं, जो कई भूमिका निभाने में सक्षम हैं। दूसरी ओर, तालिबान के पास कोई सक्रिय या कार्यशील वायु सेना नहीं है। उसके पास लगभग 6 पुराने विमान और 23 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से कुछ सोवियत काल के हैं। हेलीकॉप्टरों की हालत को लेकर पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है।