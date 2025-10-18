बांग्लादेश: ढाका हवाई अड्डे पर लगी भीषण आग, सभी उड़ानें रोकी गईं

ढाका हवाई अड्डे के कार्यकारी निदेशक के प्रवक्ता मसूदुल हसन मसूद ने बताया कि आग कार्गो विलेज के पास वाले हिस्से में लगी। उन्होंने कहा कि फायर सर्विस, बांग्लादेश वायु सेना और एयरपोर्ट कर्मी मिलकर आग बुझाने में जुटे हैं। फिलहालस आग लगने के कारण और नुकसान की सहा जनकारी अब तक सामने नहीं आई है। अभी तक किसी की जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन कार्गो को बड़ा नुकसान होने की आशंका है।

VIDEO | Dhaka, Bangladesh: A fire broke out at a section of the Cargo Village of Hazrat Shahjalal International Airport this afternoon. More details awaited. #Dhaka #AirportFire #HazratShahjalal (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz ) pic.twitter.com/flGkHso2xq

उड़ानें

कई उड़ानें हुईं प्रभावित

बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, आग के कारण ढाका से कुआलालंपुर जाने वाली बाटिक एयर OD-163 और ढाका से मुंबई जाने वाली इंडिगो 6E-1116 उड़ानें टैक्सीवे पर रुकी हुई हैं। बैंकॉक से ढाका आने वाली एक उड़ान चटगांव भेजी गई है। दिल्ली से ढाका आने वाली इंडिगो की एक उड़ान को कोलकाता भेजा गया है। शारजाह से ढाका आ रहा एक विमान भी चटगांव में उतरा है। हांगकांग से ढाका आने वाला एक विमान आसमान में चक्कर लगा रहा है।