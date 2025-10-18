LOADING...
बांग्लादेश: ढाका हवाई अड्डे पर लगी भीषण आग, सभी उड़ानें रोकी गईं
बांग्लादेश: ढाका हवाई अड्डे पर लगी भीषण आग, सभी उड़ानें रोकी गईं

लेखन आबिद खान
Oct 18, 2025
05:07 pm
बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि ये आग कार्गो क्षेत्र में लगी और तेजी से फैल गई, जिसके बाद हवाई अड्डे की सभी उड़ानों को तत्काल रद्द करना पड़ा। फायर सर्विस मुख्यालय के मीडिया सेल अधिकारी तल्हा बिन जसीम ने बताया कि दमकल की 16 यूनिट मौके पर पहुंच चुकी हैं और 16 अन्य रास्ते में हैं।

हवाई अड्डे का कार्गो क्षेत्र लगभग पूरा जला

ढाका हवाई अड्डे के कार्यकारी निदेशक के प्रवक्ता मसूदुल हसन मसूद ने बताया कि आग कार्गो विलेज के पास वाले हिस्से में लगी। उन्होंने कहा कि फायर सर्विस, बांग्लादेश वायु सेना और एयरपोर्ट कर्मी मिलकर आग बुझाने में जुटे हैं। फिलहालस आग लगने के कारण और नुकसान की सहा जनकारी अब तक सामने नहीं आई है। अभी तक किसी की जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन कार्गो को बड़ा नुकसान होने की आशंका है।

ढाका हवाई अड्डे पर लगी आग

कई उड़ानें हुईं प्रभावित

बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, आग के कारण ढाका से कुआलालंपुर जाने वाली बाटिक एयर OD-163 और ढाका से मुंबई जाने वाली इंडिगो 6E-1116 उड़ानें टैक्सीवे पर रुकी हुई हैं। बैंकॉक से ढाका आने वाली एक उड़ान चटगांव भेजी गई है। दिल्ली से ढाका आने वाली इंडिगो की एक उड़ान को कोलकाता भेजा गया है। शारजाह से ढाका आ रहा एक विमान भी चटगांव में उतरा है। हांगकांग से ढाका आने वाला एक विमान आसमान में चक्कर लगा रहा है।