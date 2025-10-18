बांग्लादेश: ढाका हवाई अड्डे पर लगी भीषण आग, सभी उड़ानें रोकी गईं
क्या है खबर?
बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि ये आग कार्गो क्षेत्र में लगी और तेजी से फैल गई, जिसके बाद हवाई अड्डे की सभी उड़ानों को तत्काल रद्द करना पड़ा। फायर सर्विस मुख्यालय के मीडिया सेल अधिकारी तल्हा बिन जसीम ने बताया कि दमकल की 16 यूनिट मौके पर पहुंच चुकी हैं और 16 अन्य रास्ते में हैं।
बयान
हवाई अड्डे का कार्गो क्षेत्र लगभग पूरा जला
ढाका हवाई अड्डे के कार्यकारी निदेशक के प्रवक्ता मसूदुल हसन मसूद ने बताया कि आग कार्गो विलेज के पास वाले हिस्से में लगी। उन्होंने कहा कि फायर सर्विस, बांग्लादेश वायु सेना और एयरपोर्ट कर्मी मिलकर आग बुझाने में जुटे हैं। फिलहालस आग लगने के कारण और नुकसान की सहा जनकारी अब तक सामने नहीं आई है। अभी तक किसी की जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन कार्गो को बड़ा नुकसान होने की आशंका है।
ट्विटर पोस्ट
ढाका हवाई अड्डे पर लगी आग
VIDEO | Dhaka, Bangladesh: A fire broke out at a section of the Cargo Village of Hazrat Shahjalal International Airport this afternoon. More details awaited.#Dhaka #AirportFire #HazratShahjalal— Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/flGkHso2xq
उड़ानें
कई उड़ानें हुईं प्रभावित
बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, आग के कारण ढाका से कुआलालंपुर जाने वाली बाटिक एयर OD-163 और ढाका से मुंबई जाने वाली इंडिगो 6E-1116 उड़ानें टैक्सीवे पर रुकी हुई हैं। बैंकॉक से ढाका आने वाली एक उड़ान चटगांव भेजी गई है। दिल्ली से ढाका आने वाली इंडिगो की एक उड़ान को कोलकाता भेजा गया है। शारजाह से ढाका आ रहा एक विमान भी चटगांव में उतरा है। हांगकांग से ढाका आने वाला एक विमान आसमान में चक्कर लगा रहा है।