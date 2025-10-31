पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बार फिर बातचीत शुरू करने को तैयार

पाकिस्तान और अफगानिस्तान हालिया तनाव के बाद एक बार फिर संघर्ष विराम को बनाए रखने के लिए बातचीत शुरू करने को तैयार हैं। यह बातचीत इस सप्ताह के शुरूआत में बाधित हो गई थी। डॉन अखबार के मुताबिक, नवीनतम दौर की वार्ता के मेजबानी तुर्की करेगा, जिसने शुक्रवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि प्रमुख-स्तरीय बैठक 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगी। बैठक में संघर्ष विराम के आगे के तौर-तरीकों पर चर्चा की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

बातचीत वार्ता में कौन होंगे शामिल, इसकी जानकारी नहीं रिपोर्ट के मुताबिक, तुर्की के बयान में प्रमुख वार्ताकारों का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन संभावना है कि दोनों देशों के रक्षा मंत्री इंस्तांबुल में मिलेंगे। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि सभी पक्ष एक निगरानी और सत्यापन तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं, जो शांति और उल्लंघन करने वाले पक्ष पर जुर्माना लगाना सुनिश्चित करेगा। बता दें कि दोनों देशों के रक्षा मंत्री पहले दौर की वार्ता में दोहा में मिल चुके हैं।

बयान तालिबान ने भी शांति की पेशकश की तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जिस तरह इस्लामी अमीरात अन्य पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, उसी तरह वह पाकिस्तान के साथ भी सकारात्मक संबंध चाहता है। प्रवक्ता ने कहा कि तालिबान पाकिस्तान के साथ आपसी सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और किसी पक्ष के लिए खतरा पैदा न करने पर आधारित संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस्तांबुल बातचीत को आशा की किरण बताया था।