पाकिस्तान-अफगानिस्तान में फिर बढ़ा तनाव, दोनों देशों ने सीमा पर बढ़ाई तैनाती

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव फिर बढ़ने लगा है। दोनों देशों ने विवादित सीमा डूरंड रेखा पर अपनी अग्रिम चौकियों पर भारी तोपें तैनात कर दी हैं। साथ ही सैनिकों और दूसरे सैन्य उपकरणों की भी भारी तैनाती ने पहले से चल रहे तनाव में नाटकीय वृद्धि के संकेत दिए हैं। चमन-स्पिन बोल्डिक, अंगूर अड्डा, कुर्रम-नंगाहर और तोरखम समेत सीमा से सटे कई इलाकों में पाकिस्तान ने अपने ड्रोन की गश्त भी बढ़ाई है।

रिपोर्ट डूरंड रेखा के दोनों और बढ़ी सैन्य तैनाती न्यूज18 ने खुफिया रिपोर्टों के हवाले से बताया है कि दोनों देश संभावित टकराव की तैयारी कर रहे हैं। प्रमुख सीमा चौकियों पर भारी तोपखाने की तैनाती इसके संकेत दे रही है, जिससे स्थिति गंभीर और अप्रत्याशित बनी हुई है। हालिया समय में डूरंड रेखा पर कुर्रम और नंगहार जैसे इलाकों में झड़पों और गोलीबारी में बढ़ोतरी हुई है। सीमा पार हमलों और विद्रोही गतिविधियों के चलते इस इलाके में पहले से ही तनाव रहा है।

हाई अलर्ट हाई अलर्ट पर सीमा के संवेदनशील इलाके दोनों देशों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चमन-स्पिन बोल्डिक और तोरखम बिंदुओं सहित कई क्षेत्रों को हाई अलर्ट पर रखा है। पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी अधिकारियों ने कथित तौर पर आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए हैं और तनाव बढ़ने से रोकने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की है। इस बीच दोनों देशों में राजनयिक और कूटनीतिक संवाद एक तरह से बंद हो गया है और तनाव कम करने के प्रयासों में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

हमला पाकिस्तान ने आधी रात को एयर स्ट्राइक की, 9 बच्चों की मौत पाकिस्तान ने सोमवार आधी रात को अफगानिस्तान के खोस्त, कुनार और पक्तिका में हवाई हमले किए थे। इनमें 9 बच्चों और एक महिला समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 5 लोग घायल हुए थे। इस हमले के बाद अफगानिस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान ने यह युद्धविराम का उल्लंघन किया है और सही वक्त आने पर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की ओर से कोई बयान नहीं आया था।

विवाद पाकिस्तान-अफगानिस्तान में क्या है विवाद? पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान सरकार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे समूहों को पनाह दे रही है, जो पाकिस्तान में हमले करता है। हालिया समय में पाकिस्तान में ऐसे हमले बढ़ने के बाद उसने 9 अक्टूबर को काबुल पर हमला किया था। इसके बाद तालिबान ने भी जवाबी कार्रवाई की। नुकसान को लेकर दोनों ने अलग-अलग दावे किए। 15 अक्टूबर को दोनों देशों में पहली बार 48 घंटे का युद्धविराम लागू हुआ था।