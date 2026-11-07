अमेरिका में ग्रीन कार्ड की राह हुई मुश्किल, लंबित आवेदनों की संख्या पहुंची 15.6 लाख

इस बैकलॉग में सबसे ज्यादा आवेदन मानवीय आधार पर दिए गए हैं, जो करीब 40 प्रतिशत हैं। इसके बाद परिवार से जुड़े आवेदन हैं और फिर रोजगार के आधार पर किए गए आवेदन तीसरे नंबर पर हैं। USCIS का कहना है कि वे आवेदनों की जांच के कड़े मानकों पर अभी भी कायम हैं, भले ही हाल के दिनों में आवेदन मंजूर होने की दर थोड़ी घट गई है। यह दिखाता है कि इस प्रक्रिया से गुजरना अब कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है।