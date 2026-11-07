अमेरिका में ग्रीन कार्ड की राह हुई मुश्किल, लंबित आवेदनों की संख्या पहुंची 15.6 लाख
अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सर्विस (USCIS) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस समय अमेरिका में 15.6 लाख से ज्यादा ग्रीन कार्ड के आवेदन लंबित फंसे हुए हैं। खासकर फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे राज्यों में लोगों को ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। टाम्पा, लॉस एंजेलिस और ह्यूस्टन जैसे बड़े शहरों में तो ग्रीन कार्ड के आवेदन सबसे अधिक संख्या में प्रक्रिया में आते हैं, जिससे परेशानी और बढ़ गई है।
लंबित आवेदनों में 40 प्रतिशत मानवीय
इस बैकलॉग में सबसे ज्यादा आवेदन मानवीय आधार पर दिए गए हैं, जो करीब 40 प्रतिशत हैं। इसके बाद परिवार से जुड़े आवेदन हैं और फिर रोजगार के आधार पर किए गए आवेदन तीसरे नंबर पर हैं। USCIS का कहना है कि वे आवेदनों की जांच के कड़े मानकों पर अभी भी कायम हैं, भले ही हाल के दिनों में आवेदन मंजूर होने की दर थोड़ी घट गई है। यह दिखाता है कि इस प्रक्रिया से गुजरना अब कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है।