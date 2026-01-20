ट्रंप के पत्र का नार्वे के प्रधानमंत्री ने दिया जवाब, कहा- सरकार नहीं देती नोबेल पुरस्कार

बयान

क्या बोले स्टोरे?

बयान में, स्टोरे ने कहा, "मुझे एक दिन पहले ट्रंप से संदेश मिला था, जो उनके और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के संदेश के जवाब में भेजा गया था। मैंने और स्टब ने उसी दिन ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन ट्रंप का जवाब कुछ समय बाद भेजा गया। नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर मैंने राष्ट्रपति ट्रंप सहित सभी को समझाया है कि यह पुरस्कार स्वतंत्र नोबेल समिति देती है, न कि नॉर्वे सरकार।"