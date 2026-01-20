ट्रंप के पत्र का नार्वे के प्रधानमंत्री ने दिया जवाब, कहा- सरकार नहीं देती नोबेल पुरस्कार
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को नार्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे को पत्र लिखकर ग्रीनलैंड पर अपनी आक्रामकता के लिए नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने को जिम्मेदार ठहराया था। इस पर, प्रधानमंत्री स्टोरे ने ट्रंप को जवाब दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं के चयन में सरकार की कोई भूमिका नहीं है और यह पुरस्कार नॉर्वे में स्वतंत्र समिति द्वारा प्रदान किया जाता है।
बयान
क्या बोले स्टोरे?
बयान में, स्टोरे ने कहा, "मुझे एक दिन पहले ट्रंप से संदेश मिला था, जो उनके और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के संदेश के जवाब में भेजा गया था। मैंने और स्टब ने उसी दिन ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन ट्रंप का जवाब कुछ समय बाद भेजा गया। नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर मैंने राष्ट्रपति ट्रंप सहित सभी को समझाया है कि यह पुरस्कार स्वतंत्र नोबेल समिति देती है, न कि नॉर्वे सरकार।"
बयान
ट्रंप ने नोबेल को लेकर क्या कहा था?
ट्रंप ने स्टोरे को भेजे पत्र में लिखा, "यह देखते हुए कि आपके देश ने मुझे 8 युद्धों को रोकने के बावजूद नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया, मुझे अब केवल शांति के बारे में सोचने की कोई बाध्यता महसूस नहीं होती। हालांकि यह हमेशा सर्वोपरि रहेगी, लेकिन अब मैं इस बारे में सोच सकता हूं कि अमेरिका के लिए क्या अच्छा और उचित है। जब तक ग्रीनलैंड पर उनका पूर्ण नियंत्रण नहीं होगा, तब तक दुनिया सुरक्षित नहीं है।"
समर्थन
नार्वे ने डेनमार्क का समर्थन किया
स्टोरे ने अपने बयान में नॉर्वे का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है और ओस्लो इस मामले में डेनमार्क का पूर्ण समर्थन करता है। उन्होंने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया और सामूहिक रक्षा की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि नॉर्वे आर्कटिक में सुरक्षा और स्थिरता को जिम्मेदारी से मजबूत करने के NATO के प्रयासों का समर्थन करता है।