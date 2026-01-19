डोनाल्ड ट्रंप ने नार्वे के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, कहा- शांति के लिए बाध्य नहीं

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नार्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे को पत्र लिखकर बताया कि नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने के बाद वह अब केवल शांति के बारे में सोचने के लिए बाध्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए वे ग्रीनलैंड पर नियंत्रण के लिए अपने अभियान को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि जब तक ग्रीनलैंड पर उनका पूर्ण नियंत्रण नहीं होगा, तब तक दुनिया सुरक्षित नहीं है। हालांकि, उनके लिए शांति सर्वोपरि है।

पत्र ट्रंप ने पत्र में क्या लिखा? पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (PBS) ने यह पत्र साझा किया है, जिसमें ट्रंप ने स्टोरे को संबोधित करते हुए लिखा, "यह देखते हुए कि आपके देश ने मुझे 8 युद्धों को रोकने के बावजूद नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया है, मुझे अब केवल शांति के बारे में सोचने की कोई बाध्यता महसूस नहीं होती। हालांकि यह हमेशा सर्वोपरि रहेगी, लेकिन अब मैं इस बारे में सोच सकता हूं कि अमेरिका के लिए क्या अच्छा और उचित है।"

सवाल ट्रंप ने ग्रीनलैंड की स्वायत्ता पर सवाल उठाया ट्रंप ने पत्र में ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की संप्रभुता पर सवाल उठाया और लिखा, "डेनमार्क उस भूमि की रक्षा रूस या चीन से नहीं कर सकता, और वैसे भी उनके पास स्वामित्व का अधिकार क्यों है? कोई लिखित दस्तावेज नहीं हैं, बस इतना ही है कि सैकड़ों साल पहले एक नाव वहां उतरी थी, लेकिन हमारी नावें भी वहां उतरती थीं।" बताया जा रहा है कि यह पत्र यूरोपीय राजदूतों को भी भेजा गया है।

दावा NATO को लेकर क्या बोले ट्रंप? ट्रंप ने पश्चिमी सैन्य गठबंधन में अपनी भूमिका पर जोर देते हुए दावा किया, "NATO की स्थापना के बाद से मैंने किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में इसके लिए अधिक काम किया है, और अब, NATO को अमेरिका के लिए कुछ करना चाहिए। जब तक ग्रीनलैंड पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं हो जाता, तब तक दुनिया सुरक्षित नहीं है।" बता दें कि नोबेल शांति पुरस्कार का निर्णय नॉर्वे सरकार नहीं करती, लेकिन नार्वे की स्वतंत्र समिति प्रदान करती है।

