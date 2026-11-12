प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार का भारत का वीजा रद्द किया गया

प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार का भारत का वीजा रद्द किया गया

लेखन गजेंद्र 07:05 pm Nov 12, 202607:05 pm

क्या है खबर?

नार्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछकर चर्चित हुईं पत्रकार हेले लिंग ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने एक्स पर बताया कि तेलंगाना के हैदराबाद में होने वाले भारत शिखर सम्मेलन के लिए उनका वीजा रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उनको सम्मेलन में मीडिया और प्रेस की आजादी के भविष्य पर पैनलिस्ट और स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था। विदेश मंत्रालय ने अभी उनके दावों पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया है।