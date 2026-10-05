नॉर्वे सार्वजनिक जगहों पर बैन कर सकता है AI चश्मे

सरकार यह तय करने में जुटी है कि किन स्मार्ट चश्मों पर पाबंदी लगाई जाए, खासकर उन पर जिनमें कैमरे और माइक्रोफोन लगे हों।

प्रतिबंध के दायरे में स्कूल, कपड़े बदलने वाले जिम, खेल के मैदान और डाक्टरों के क्लीनिक भी आ सकते हैं। पहनने वाले डिवाइसों से जुड़े भविष्य के नियमों का ढांचा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह बनाया जाएगा।

डिजिटल और सार्वजनिक प्रशासन मंत्री तोर्जियेर माइकेलसन ने कहा, "मुझे चिंता है कि नई और ताकतवर तकनीक ऐसी जगहों पर इस्तेमाल हो रही है, जहां लोगों को बिना जानकारी के फोटो खींचे जाने, वीडियो बनने या ऑडियो रिकॉड होने का खतरा बना रहता है।"