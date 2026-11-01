उत्तर कोरिया ने किया महाविनाशक क्लस्टर-बम वारहेड का परीक्षण, 13 हेक्टेयर तक फैल सकती है तबाही

उत्तर कोरिया का लक्ष्य है कि साल के अंत तक इस नए वारहेड को अपनी सेना का हिस्सा बनाया जाए। हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि कौन सी मिसाइल इस वारहेड से लैस होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, यह संभव है कि इसे ह्वसॉन्ग-11 RA वेरिएंट में इस्तेमाल किया जाए। इस बीच, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान उत्तर कोरिया से परमाणु हथियार छोड़ने की अपील कर रहे हैं ताकि इस पूरे इलाके में शांति बनी रहे। अमेरिका ने साफ किया है कि वह किम जोंग-उन के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अभी बातचीत की कोई भी तारीख तय नहीं हुई है।