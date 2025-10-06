मैरी ई ब्रुंको, फ्रेड रैम्सडेल, शिमोन साकागुची को मेडिसिन में मिला 2025 का नोबेल पुरस्कार

चिकित्सा के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक मैरी ई ब्रुंको, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन साकागुची को दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने तीनों को 'परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों' के लिए पुरस्कार से नवाजा है। नोबेल के 6 पुरस्कारों की श्रृंखला में चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार की घोषणा सबसे पहले हुई है, जिसे स्टॉकहोम के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में एक पैनल द्वारा की गई है।

पुरस्कार क्या की है खोज? तीनों वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे नियंत्रित रखा जाता है। वैज्ञानिकों ने प्रतिरक्षा प्रणाली के सुरक्षा रक्षकों, नियामक टी-कोशिकाओं की पहचान की, जो प्रतिरक्षा कोशिकाओं को शरीर पर हमला करने से रोकती हैं। नोबेल समिति के अध्यक्ष ओले काम्पे कहते हैं कि उनकी खोजें यह समझने में निर्णायक भूमिका निभा रही है कि प्रतिरक्षा प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है और सभी में गंभीर स्वप्रतिरक्षी रोग क्यों नहीं विकसित होते।

जानकारी खोज से क्या होगा फायदा? खोज ने परिधीय सहनशीलता के क्षेत्र को गति दी है, जिससे कैंसर और स्वप्रतिरक्षी रोगों के लिए चिकित्सा उपचारों के विकास को बढ़ावा मिला है। इससे प्रत्यारोपण और सफल होने की संभावना है। इनमें से कई उपचार अब नैदानिक ​​परीक्षणों से गुजर रहे हैं।

जानकारी कौन हैं तीनों वैज्ञानिक? मैरी ई. ब्रुंको अमेरिका के सिएटल में इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम्स बायोलॉजी, फ्रेड राम्सडेल सैन फ्रांसिस्को में सोनोमा बायोथेरेप्यूटिक्स और शिमोन साकागुची जापान के ओसाका में ओसाका विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। तीनों विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना (करीब 1.04 करोड़ रुपये) बराबर-बराबर बांटे जाएंगे।

पुरस्कार कब होगी शांति पुरस्कार की घोषणा? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901-2024 के बीच 229 विजेताओं को 115 बार प्रदान किया गया है। पिछले वर्ष यह पुरस्कार अमेरिका के विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को माइक्रो RNA की खोज के लिए संयुक्त रूप से दिया गया था। मंगलवार को भौतिकी, बुधवार को रसायन विज्ञान और गुरुवार को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होगी। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार और अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मेमोरियल पुरस्कार की घोषणा 13 अक्टूबर को होगी।