अल नीनो की वजह से देश भर के सामान्य मौसम पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं।

इसके चलते उत्तरी राज्यों में तापमान बढ़ सकता है और बर्फबारी कम हो सकती है, वहीं दक्षिणी और पूर्वी तटीय इलाकों में ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है।

कैलिफोर्निया ने तो संभावित बाढ़ और भूस्खलन से निपटने के लिए पहले ही आपातकाल का ऐलान कर दिया है।

जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा नहीं होगा, वहां वसंत और गर्मियों की शुरुआत के साथ सूखे या जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ सकता है।