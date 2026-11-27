न्यूजीलैंड जाने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अहम जानकारी सामने आई है। 30 मई, 2027 से परमानेंट रेजिडेंसी (स्थायी निवास) पाने के दो पुराने रास्ते बंद किए जा रहे हें। ये रास्ते निवेश और बिजनेस पर आधारित थे।

इन तरीकों में दो साल के लिए 10 लाख न्यूजीलैंड डॉलर (करीब 5 करोड़ रुपये) का निवेश करना या न्यूजीलैंड में कम से कम एक साल तक कोई बिजनेस चलाना शामिल था।

यदि आप पहले से ही इन रास्तों से आवेदन करने की योजना बना रहे हें, तो आपके पास अपनी योग्यता पूरी करने और आवेदन जमा करने के लिए अभी छह महीने का समय है।