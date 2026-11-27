न्यूजीलैंड में स्थायी निवासी बनने वालों के लिए 2 रास्ते हमेशा के लिए बंद, अब बस 6 महीने का मौका
न्यूजीलैंड जाने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अहम जानकारी सामने आई है। 30 मई, 2027 से परमानेंट रेजिडेंसी (स्थायी निवास) पाने के दो पुराने रास्ते बंद किए जा रहे हें। ये रास्ते निवेश और बिजनेस पर आधारित थे।
इन तरीकों में दो साल के लिए 10 लाख न्यूजीलैंड डॉलर (करीब 5 करोड़ रुपये) का निवेश करना या न्यूजीलैंड में कम से कम एक साल तक कोई बिजनेस चलाना शामिल था।
यदि आप पहले से ही इन रास्तों से आवेदन करने की योजना बना रहे हें, तो आपके पास अपनी योग्यता पूरी करने और आवेदन जमा करने के लिए अभी छह महीने का समय है।
30 मई, 2027 तक 'सेकंड या सब्सीक्वेंट रेजिडेंट वीज़ा' के लिए योग्यता
अगर आपने 30 मई, 2027 तक तय की गई योग्यता अवधि पूरी कर ली है और 30 नवंबर, 2026 तक पात्र निवेश कर दिया है (साथ ही, बाकी सभी ज़रूरी शर्तें भी पूरी करते हें), तो आप 'सेकंड या सब्सीक्वेंट रेजिडेंट वीज़ा' के लिए पात्र हो सकते हैं।
न्यूजीलैंड सरकार का कहना है कि यह बदलाव इमिग्रेशन को न्यूजीलैंड के आर्थिक लक्ष्यों के साथ बेहतर तरीके से जोड़ने और देश की आर्थिक तरक्की को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अभी के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के दूसरे रास्ते खुले रहेंगे।