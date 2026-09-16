न्यूजीलैंड की संसद ने भारत संग FTA को मंजूरी दी, 95 प्रतिशत निर्यात पर शून्य होगा टैरिफ

समझौते के तहत, न्यूजीलैंड सभी भारतीय निर्यातों के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। इससे भारत के वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, रत्न, आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसे उद्योगों में रोजगार बढ़ेगा।

न्यूजीलैंड ने 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।

न्यूजीलैंड से निर्यात होने वाले उत्पादों के लिए भारत ने 70.03 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर बाजार पहुंच की पेशकश की है, जो द्विपक्षीय व्यापार का 95 प्रतिशत है।