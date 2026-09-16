कैलाश खेर किस बात पर नाराज? बोले- संगीत के लिए शाहरुख खान को बुला लेते हैं

कैलाश के मुताबिक फिल्मी संगीत और स्वतंत्र संगीत की प्रकृति अलग होती है।

उन्होंने बताया कि फिल्मी गाना तैयार करने में कई लोग अलग-अलग भूमिकाएं निभाते हैं। कोई गीत लिखता है, कोई धुन बनाता है, कोई गाता है और कलाकार उस पर नाचता है। उधर स्वतंत्र संगीत में एक ही कलाकार गीत लिखने, कंपोज करने, गाने और लाइव परफॉर्म करने तक की जिम्मेदारी निभा सकता है।

कैलाश ने कहा कि ऐसे संगीत की अपनी अलग पहचान होनी ही चाहिए।