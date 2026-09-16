कैलाश खेर किस बात पर नाराज? बोले- संगीत के लिए शाहरुख खान को बुला लेते हैं
क्या है खबर?
कैलाश खेर इन दिनों अपने नए गाने 'थम जा' को लेकर चर्चा में हैं। इस गाने के जरिए उन्होंने जिंदगी के उन खूबसूरत पलों को थाम लेने की चाहत को आवाज दी है, जो समय के साथ याद बन जाते हैं। हाल ही में कैलाश ने भारत में संगीत इंडस्ट्री में बदलाव की जरूरत पर बात की। उन्होंने स्वतंत्र संगीत की पहचान और उसे मिलने वाले सम्मान को लेकर भी अपनी राय साझा की।
पहचान
फिल्मी और स्वतंत्र संगीत को मिले अलग पहचान
संगीत इंडस्ट्री में बदलाव को लेकर कैलाश ने पेशेवर रवैया और संगीत को सम्मान देने की जरूरत पर जोर दिया।
उन्होंने अमर उजाला से कहा, "भारत में फिल्मी और स्वतंत्र संगीत को अलग पहचान मिलनी चाहिए। कैलाश ने कहा कि जब भी संगीत की बात होती है, लोग अक्सर इसे सिर्फ फिल्मी संगीत से जोड़ देते हैं। फिल्मी संगीत को 'फिल्मी म्यूजिक' और स्वतंत्र संगीत को सिर्फ 'म्यूजिक' के तौर पर पहचान दी जानी चाहिए।"
स्पष्टीकरण
कैलाश ने बताया फिल्मी संगीत से कैसे अलग है स्वतंत्र संगीत
कैलाश के मुताबिक फिल्मी संगीत और स्वतंत्र संगीत की प्रकृति अलग होती है।
उन्होंने बताया कि फिल्मी गाना तैयार करने में कई लोग अलग-अलग भूमिकाएं निभाते हैं। कोई गीत लिखता है, कोई धुन बनाता है, कोई गाता है और कलाकार उस पर नाचता है। उधर स्वतंत्र संगीत में एक ही कलाकार गीत लिखने, कंपोज करने, गाने और लाइव परफॉर्म करने तक की जिम्मेदारी निभा सकता है।
कैलाश ने कहा कि ऐसे संगीत की अपनी अलग पहचान होनी ही चाहिए।
तंज
विदेशों में संगीत की अपनी इंडस्ट्री, भारत में फिल्मों से जुड़ा संगीत- कैलाश
कैलाश ने आगे 'U2' और 'कोल्डप्ले' जैसे मशहूर म्यजूक बैंड का उदाहरण दिया।
उन्होंने कहा कि 'U2' और 'कोल्डप्ले' किसी फिल्म से जुड़े नहीं हैं, बल्कि उनकी पहचान उनके अपने संगीत से है।
कैलाश के मुताबिक, दूसरे देशों में ऐसे म्यूजिक एक्ट्स की अपनी अलग पहचान और इंडस्ट्री है, वहीं भारत में संगीत को अक्सर फिल्मों से जोड़कर देखा जाता है। उन्होंने कहा कि यहां भी संगीत को फिल्मों के दायरे से बाहर पहचानने और समझने की जरूरत है।
सवाल
शाहरुख का नाम लेकर कैलाश ने म्यूजिक इंडस्ट्री पर उठाए सवाल
कैलाश बोले, "भारत में संगीत की चर्चा अक्सर फिल्मों और फिल्मी सितारों से जुड़ जाती है।"
उन्होंने इस सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि म्यूजिक से जुड़े किसी कार्यक्रम में भी लोग शाहरुख खान को बुला लेते हैं। इसके बाद वे 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के गानों पर डांस करते नजर आते हैं।
कैलाश के मुताबिक, अगर संगीत की पहचान इसी तरह फिल्मों और सितारों के जरिए होगी, तो स्वतंत्र संगीत को अपनी जगह बनाने का मौका कैसे मिलेगा।