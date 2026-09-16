जयदेव उनादकट ने अपने 500 प्रथम श्रेणी विकेट पूरे किए, जानिए उनके आंकड़े 

उनादकट ने इस मौके पर कहा, "मुझे लगता है कि 500 ​​विकेट यह दिखाते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला है, जिस पर मुझे सच में गर्व है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलना एक सपना था, लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी, तो सोचा था कि 100 विकेट लूंगा, फिर 200 और अब मैंने और भी अधिक विकेट ले लिए हैं। इसलिए 500 विकेट तक पहुंचना एक खास मौका है और मैं इसे लंबे समय तक याद रखूंगा।"