जमीन विवाद को लेकर प्रधानमंत्री से मिले थे उनके दोस्त, अब भाजपा विधायक ने छोड़ा कब्जा

भाजपा विधायक मेहता की कंस्ट्रक्शन कंपनी 'सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन्स' ने विवादित जमीन से अपना कब्जा छोड़ने और कंस्ट्रक्शन परमिशन वापस लेने का औपचारिक ऐलान कर दिया है।

विधायक ने वोहरा के खिलाफ पहले की गई पुलिस शिकायत भी वापस लेने की बात भी कही है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में वोहरा और उनके सहयोगी अजय ढोका के खिलाफ शिकायत वापस लेने की बात कही।

उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है।