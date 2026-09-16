एशिया कप की ट्रॉफी जल्द भारत को मिलने की उम्मीद, BCCI सचिव ने दिया बड़ा बयान 

सैकिया ने भरोसा दिलाया कि एशिया कप की दोनों ट्रॉफियां जल्द ही BCCI के पास वापस होंगी।

उन्होंने PTI से कहा, "अगर कोई समस्या का समाधान नहीं करना चाहता है तो यह उसका फैसला है हमारा नहीं।"

उन्होंने आगे कहा कि वे केवल समाधान सुझा सकते हैं, लेकिन उसे लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

सैकिया ने जोर देकर कहा कि पूरे देश को पता है कि BCCI को दोनों ट्रॉफियां बहुत जल्द वापस मिल जाएंगी।