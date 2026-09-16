एशिया कप की ट्रॉफी जल्द भारत को मिलने की उम्मीद, BCCI सचिव ने दिया बड़ा बयान
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने पुष्टि की है कि पिछले 2 एशिया कप (पुरुष और महिला) की ट्रॉफियां जल्द भारत को लौटा दी जाएंगी। यह घोषणा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद हुई। नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। भारत ने दुबई में खेले गए फाइनल में श्रीलंका को हराकर अपना आठवां महिला एशिया कप खिताब जीता था।
बयान
सैकिया ने क्या कहा?
सैकिया ने भरोसा दिलाया कि एशिया कप की दोनों ट्रॉफियां जल्द ही BCCI के पास वापस होंगी।
उन्होंने PTI से कहा, "अगर कोई समस्या का समाधान नहीं करना चाहता है तो यह उसका फैसला है हमारा नहीं।"
उन्होंने आगे कहा कि वे केवल समाधान सुझा सकते हैं, लेकिन उसे लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
सैकिया ने जोर देकर कहा कि पूरे देश को पता है कि BCCI को दोनों ट्रॉफियां बहुत जल्द वापस मिल जाएंगी।
समय
सैकिया ने समयसीमा नहीं बताई
सैकिया ने ट्रॉफियां वापस मिलने की कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई, लेकिन उन्हें भरोसा है कि दोनों ट्रॉफियां जल्द ही मुंबई स्थित BCCI मुख्यालय में वापस होंगी।
उन्होंने कहा, "मैं आपको समयसीमा नहीं बता सकता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ट्रॉफियां बहुत जल्द हमारे पास होंगी।"
साल 2025 पुरुष एशिया कप फाइनल के बाद भी ऐसी ही घटना हुई थी। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी।
इंकार
जानिए पूरी घटना
भारतीय महिला टीम ने एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था।
मैच के बाद होने वाले समारोह को लेकर पर्दे के पीछे बातचीत हुई थी। भारतीय टीम ने सुझाव दिया था कि ACC के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी विजेता ट्रॉफी प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, नकवी अपने फैसले पर अड़े रहे।
वह मंच पर पहुंचे और भारत को विजेता ट्रॉफी देने के बजाय श्रीलंका को उपविजेता का चेक सौंपा।
विवाद
पुरुष एशिया कप में ऐसे हुआ था विवाद
साल 2025 के पुरुष एशिया कप में भी ट्रॉफी को लेकर ऐसा ही विवाद देखने को मिला था।
UAE में खेले गए फाइनल में भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हराया था।
इसके बाद ट्रॉफी देने को लेकर देरी हुई और इस बात पर चर्चा चलती रही कि विजेता टीम को ट्रॉफी कौन सौंपेगा।
अंत में भारत ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के बिना ही जीत का जश्न मनाया था।