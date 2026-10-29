न्यूयॉर्क नाबालिगों और AI चैटबॉट के बीच बातचीत पर लगाम कसेगा, नया कानून पास किया

समर्थक इस कदम को ऑनलाइन बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ी जीत मान रहे हैं। कॉमन सेंस मीडिया ने तो इसे 'नुकसानदायक' AI फीचर्स से बचाव की दिशा में एक अहम कदम बताया है।

कुछ टेक समूहों की चिंता है कि ये नियम थोड़े अस्पष्ट हैं, जिससे छात्रों को पढ़ाई में इन टूल्स का इस्तेमाल करने में परेशानी हो सकती है।

यह कानून साफ तौर पर दिखाता है कि राज्य AI को नियंत्रित करने को लेकर गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि ओपनएआई जैसी बड़ी कंपनियों की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।