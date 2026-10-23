अमेरिका के न्यूयॉर्क में नहीं दिखेगी घोड़ागाड़ी, 2028 तक पूरी तरह से पाबंदी

अमेरिका की न्यूयॉर्क शहर ने 'रोमांच कानून' नाम का एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत सड़क और सेंट्रल पार्क में चलने वाली घोड़ागाड़ी पर रोक लग जाएगी।

कुछ महीने पहले 18 साल के भारतीय पर्यटक की घोड़ागाड़ी सवारी के दौरान हुई मौत के बाद हुआ, शहर के नेताओं ने इस पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की थी।

इस कानून के तहत 1 जून, 2028 से शहर की सड़कों से घोड़ागाड़ी पूरी तरह गायब हो जाएगी।

कानून का नाम भी उस पर्यटक रोमांच महाजन के नाम पर रखा गया है, जिसकी मौत घोड़ागाड़ी की सवारी के दौरान गिरने से हुई थी। पशुओं की सुरक्षा और आम लोगों के लिए जोखिम को लेकर कई सालों से चल रही बहस के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है।