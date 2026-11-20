इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को 'जरूरी' बताया है।

उन्हें उम्मीद है कि इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनका साथ देंगे, लेकिन ट्रंप अभी कोई जल्दी नहीं दिखा रहे हैं।

उन्होंने कहा है कि वे कोई भी फैसला तुरंत नहीं लेंगे और 2027 की शुरुआत के बाद ही पूरी स्थिति का आकलन करेंगे।

बता दें कि इजरायल में हुए संसदीय चुनाव में नेतन्याहू का गुट जरूरी बहुमत जुटाने से पिछड़ गया है। उनकी जगह गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाली विपक्षी गुट सरकार बना सकता है।