नेपाल के प्रधानमंत्री आ रहे भारत, UN में बाढ़ का मुद्दा उठाने के बाद अब क्या?

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह जल्द ही भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं। इस दौरे पर दोनों देशों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नतीजे निकलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री शिशिर खानल ने बुधवार को इस यात्रा की पुष्टि की।

हालांकि यात्रा की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, पर दोनों देश इस दौरे को लेकर काफी सकारात्मक हैं।