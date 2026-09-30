नेपाल के प्रधानमंत्री आ रहे भारत, UN में बाढ़ का मुद्दा उठाने के बाद अब क्या?
दुनिया
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह जल्द ही भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं। इस दौरे पर दोनों देशों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नतीजे निकलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री शिशिर खानल ने बुधवार को इस यात्रा की पुष्टि की।
हालांकि यात्रा की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, पर दोनों देश इस दौरे को लेकर काफी सकारात्मक हैं।
बलेंद्र शाह ने संयुक्त राष्ट्र में बाढ़ पर जोर दिया
शाह की इस यात्रा का मुख्य मकसद भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करना और मिलकर बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। हाल ही में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए नेपाल में बाढ़ और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों की ओर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था।