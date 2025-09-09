नेपाल में विरोध-प्रदर्शन के बीच दुबई भागने की तैयारी में प्रधानमंत्री ओली, राष्ट्रपति आवास पर कब्जा

प्रदर्शन

राष्ट्रपति के आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा

नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल के घर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने आवास पर पथराव किया और आग लगा दी है। यहां पुलिस और सुरक्षा बल तैनात हैं, लेकिन वे गुस्साई भीड़ के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व नेपाली प्रधानमंत्रियों पुष्प कमल दहल उर्फ ​​प्रचंड और शेर बहादुर देउबा और ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के आवासों को भी नुकसान पहुंचाया है। नेपाली कांग्रेस मुख्यालय को आग के हवाले कर दिया।