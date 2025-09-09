नेपाल में विरोध-प्रदर्शन के बीच दुबई भागने की तैयारी में प्रधानमंत्री ओली, राष्ट्रपति आवास पर कब्जा
क्या है खबर?
नेपाल में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच खबर आई है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दुबई रवाना हो सकते हैं। उन्होंने वहां अस्थायी शरण मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री ओली चिकित्सा उपचार और संभवतः अस्थायी शरण लेने के लिए दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हिमायलन एयरलाइंस को भी तैयार रहने के आदेश दिए हैं। हालांकि, नेपाली मंत्रियों का कहना है कि ओली अपने चिकित्सा उपचार के लिए दुबई जा रहे हैं।
प्रदर्शन
राष्ट्रपति के आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा
नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल के घर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने आवास पर पथराव किया और आग लगा दी है। यहां पुलिस और सुरक्षा बल तैनात हैं, लेकिन वे गुस्साई भीड़ के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व नेपाली प्रधानमंत्रियों पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड और शेर बहादुर देउबा और ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के आवासों को भी नुकसान पहुंचाया है। नेपाली कांग्रेस मुख्यालय को आग के हवाले कर दिया।
बैठक
प्रधानमंत्री ओली ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री ओली ने मंगलवार शाम को अपने आवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार चला रहे ओली पर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है। अभी तक गृह मंत्री समेत 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाली कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा पर ओली से इस्तीफा मांगने का दबाव बनाया है। सर्वदलीय बैठक के बाद ओली कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं।