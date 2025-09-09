LOADING...
नेपाली कांग्रेस के कार्यालय को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले किया (तस्वीर: एक्स/@ukaalonews)

नेपाल में युवाओं का प्रदर्शन जारी, पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के आवास पर पथराव

लेखन गजेंद्र
Sep 09, 2025
12:37 pm
क्या है खबर?

नेपाल में तनाव जारी है। सोमवार को सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में 19 लोगों की मौत के बाद मंगलवार को युवाओं ने पार्टी कार्यालयों और नेताओं के आवास को निशाना बनाया है। कांतिपुर समाचार के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के आवास पर पथराव किया, जबकि राष्ट्रपति आवास के पास गोलीबारी में एक प्रदर्शनकारी घायल हुआ है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड के आवास पर पथराव हुआ है।

प्रदर्शन

अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए युवा

सोमवार को युवाओं ने Gen-Z सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटाने की मांग की थी, लेकिन पुलिस की गोलीबारी में 19 की मौत के बाद यह सरकार के खिलाफ मुड़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नेपाल में हिटलर जैसी ओली सरकार का विरोध करना होगा, जब तक यह सरकार सत्ता में है, हम जैसे लोग कष्ट सहते रहेंगे। विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के आवास पर तोड़फोड़ हुई है। नेपाली कांग्रेस का कार्यालय में आगजनी हुई है।

इस्तीफा

केपी ओली के इस्तीफे की मांग तेज

नेपाल में गोलीबारी के आदेश देने और लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार पर इस्तीफा का दबाव बढ़ रहा है। सोमवार रात को गृह मंत्री और नेपाली कांग्रेस के नेता रमेश लेखक ने मौतों की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। मंगलवार को कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस्तीफा दिया है। नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने भी प्रधानमंत्री ओली से इस्तीफा देने की मांग की है।

नेपाल में पुलिस पर पथराव

नेपाल में प्रदर्शन जारी है

बैठक

ओली ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने प्रदर्शन और लोगों के गुस्से को देखते हुए मंगलवार शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उन्होंने पत्र में लिखा, "मैं स्थिति का आकलन करने और एक सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहा हूं। इसके लिए, मैंने आज शाम 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। मैं सभी भाइयों और बहनों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें।"