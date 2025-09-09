नेपाल के उप प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को भीड़ ने पीटा, घायल
क्या है खबर?
नेपाल में हिंसक विरोध-प्रदर्शन सड़कों से बढ़कर राष्ट्रपति आवास, संसद भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया। इस बीच कई नेताओं को घेरने की कोशिश की गई। कांतिपुर समाचार के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा को उनके बुधनीलकांठा स्थित आवास में घुसकर पीट दिया। देउबा बुरी तरह घायल हो गए हैं। उनको किसी तरह नेपाली सेना ने सैन्य हेलीकॉप्टर भेजकर बचाया और सुरक्षित स्थान पहुंचाया।
हिंसा
उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की पिटाई
नेपाल में हिंसक भीड़ ने उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पैडोल को काठमांडू में दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। दूसरी तरफ, विदेश मंत्री आरजू राणा भी घायल हो गए हैं। उनके भी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया था। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में भैसपति स्थित मंत्रियों के आवास पर आगजनी और तोड़फोड़ की है। यहां से कई मंत्रियों को सैन्य हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया गया है।
ट्विटर पोस्ट
शेर बहादुर देउबा घायल
❗️ नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा हिंसक विरोध प्रदर्शन में घायल#NepalProtests pic.twitter.com/owqAqw5IOd— RT Hindi (@RT_hindi_) September 9, 2025
ट्विटर पोस्ट
उप प्रधानमंत्री को दौड़ाकर पीटा गया
नेपाल के वित्त मंत्री को लोग सड़कों पर दौड़ाते हुए पिटाई कर उनका पीछा करते हुए देखा गया। pic.twitter.com/03yLS1g3uu— Sarita Choudhary (@Saritanitharwal) September 9, 2025