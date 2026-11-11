नेपाली-अमेरिकी नरेश भट्ट पत्नी की हत्या के मामले में दोषी करार, अब उम्रकैद का सामना

नर्स के तौर पर काम करने वाली ममता काफ्ले जुलाई 2024 में मैनसास पार्क से लापता हो गई थीं। बाद में भट्ट ने कबूल किया कि उसने ममता के शव के टुकड़े किए और उसे ठिकाने लगाया। हालांकि, उनका शव कभी बरामद नहीं हुआ। अभियोक्ता सारा सामी ने भट्ट पर ममता के साथ 'कचरे जैसा बर्ताव' करने का आरोप लगाया। अब उसे उम्रकैद की सजा हो सकती है। सजा का ऐलान 12 मार्च, 2027 को किया जाएगा। यह मामला घरेलू हिंसा के खतरों की भी एक कड़ी याद दिलाता है और यह बताता है कि मदद के लिए आगे आना कितना जरूरी है।