नेपाल में 19 घंटे से जल रहा PMO, सुप्रीम कोर्ट में 60,000 फाइलें जलीं, हथियार लूटे

नेपाल में सोशल मीडिया के प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुआ युवाओं का आंदोलन बुधवार को शांत है, लेकिन मंगलवार को प्रदर्शन हिंसा में बदल गया था, जिसमें कई सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। काठमांडू में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) यानी सिंह दरबार पिछले 19 घंटे से जल रहा है। यहां की आग बुझाने की अग्निशमन विभाग की कोशिशें नाकाम दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई विभाग आग में जलने से 60,000 फाइलें जलकर राख हो गईं।

आग 40 से ज्यादा दमकल नहीं बुझा पा रही सिंह दरबार की आग सेतोपाटी डॉटकॉम के मुताबिक, राणा काल में निर्मित दरबार अभी जल रहा है। दरबार के पश्चिमी हिस्से में आग की लपटे उठ रही हैं। हालांकि, मंत्रालयों की आग बुझ गई है। यहां 40 से अधिक दमकल गाड़ियां लगी हैं, लेकिन 3,500 लीटर क्षमता वाली एक गाड़ी का पानी 10 मिनट में खत्म हो रहा है, लेकिन आग नहीं बुझ रही। Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार दोपहर 3 बजे दरबार को जलाया था। दरबार परिसर में खड़ी सभी गाड़ियां जल चुकी हैं।

आग सुप्रीम कोर्ट में 60,000 फाइलें जलीं रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की आग बुधवार सुबह तक नहीं बुझी है। कर्मचारी दमकल गाड़ियों को भी बुरी तरह असफल बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइराला ने कहा कि आग में 60,000 केस फाइलें नष्ट हो गई हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एनेक्सी में अभी आग नहीं पहुंची हैं, जहां पुराने रिकॉर्ड रखे हैं। उन्होंने बताया कि चौथी मंजिल पर स्थित सुप्रीम कोर्ट के सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग का हिस्सा जल गया है।