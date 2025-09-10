नेपाल में 19 घंटे से जल रहा PMO, सुप्रीम कोर्ट में 60,000 फाइलें जलीं, हथियार लूटे
क्या है खबर?
नेपाल में सोशल मीडिया के प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुआ युवाओं का आंदोलन बुधवार को शांत है, लेकिन मंगलवार को प्रदर्शन हिंसा में बदल गया था, जिसमें कई सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। काठमांडू में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) यानी सिंह दरबार पिछले 19 घंटे से जल रहा है। यहां की आग बुझाने की अग्निशमन विभाग की कोशिशें नाकाम दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई विभाग आग में जलने से 60,000 फाइलें जलकर राख हो गईं।
आग
40 से ज्यादा दमकल नहीं बुझा पा रही सिंह दरबार की आग
सेतोपाटी डॉटकॉम के मुताबिक, राणा काल में निर्मित दरबार अभी जल रहा है। दरबार के पश्चिमी हिस्से में आग की लपटे उठ रही हैं। हालांकि, मंत्रालयों की आग बुझ गई है। यहां 40 से अधिक दमकल गाड़ियां लगी हैं, लेकिन 3,500 लीटर क्षमता वाली एक गाड़ी का पानी 10 मिनट में खत्म हो रहा है, लेकिन आग नहीं बुझ रही। Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार दोपहर 3 बजे दरबार को जलाया था। दरबार परिसर में खड़ी सभी गाड़ियां जल चुकी हैं।
ट्विटर पोस्ट
रात में कुछ इस तरह धधक रहा था सिंह दरबार
- नेपाल संसद यानी सिंह दरबार एशिया का सबसे बड़ा महल है— Raghvendra Mishra राघवेंद्र मिश्र (@Raghvendram14) September 9, 2025
- 1903 में काठमांडू में बना था “सिंह दरबार”
- नेपाल की संसद और सरकारी कार्यालयों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा।
नेपाली संसद की आग अब भी बेकाबू#Nepal #Nepalprotest #NepalGenZProtest #NepalNews pic.twitter.com/T835hgu6LL
आग
सुप्रीम कोर्ट में 60,000 फाइलें जलीं
रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की आग बुधवार सुबह तक नहीं बुझी है। कर्मचारी दमकल गाड़ियों को भी बुरी तरह असफल बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइराला ने कहा कि आग में 60,000 केस फाइलें नष्ट हो गई हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एनेक्सी में अभी आग नहीं पहुंची हैं, जहां पुराने रिकॉर्ड रखे हैं। उन्होंने बताया कि चौथी मंजिल पर स्थित सुप्रीम कोर्ट के सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग का हिस्सा जल गया है।
लूटपाट
सेना ने लूटे गए हथियार वापस देने को कहा
नेपाली सेना ने बुधवार को प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया है कि मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान जो हथियार और गोला-बारूद लूटे गए हैं, उन्हें वापस कर दिया जाए अन्यथा उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सेना ने कहा कि हथियारों के दुरुपयोग से जान-माल की हानि हो सकती है और सुरक्षा एजेंसी की वर्दी का अनाधिकृत रूप से उपयोग न किया जाए। सेना ने रात में 27 लोगों को हिरासत में लेकर 31 हथियार और गोला-बारूद जब्त किया था।
ट्विटर पोस्ट
सिंह दरबार के पास लूटे गए थे हथियार
नेपाल में प्रदर्शनकारी अब सिंह दरबार तक पहुंचे, वहां के गार्ड से बंदूक भी छीनी— ममता राजगढ़ (@rajgarh_mamta1) September 9, 2025
काठमांडू स्थित 'सिंह दरबार' में प्रधानमंत्री कार्यालय समेत कई मंत्रालय चलाए जाते हैं. समझ लीजिए नेपाल का सारा राजकाज यहीं से चलाया जाता है. यह देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक भवन है#NepalProtest |… pic.twitter.com/TBVv1kUu4A