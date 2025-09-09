नेपाल: प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के घर में आग लगाई, पत्नी की जलकर मौत

मौत

घर में अपने बेटे के साथ थीं चित्रकार

सेतोपाटी डॉटकॉम के मुताबिक, प्रदर्शनकारी सुबह ही उनके आवास पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान चित्रकार घर में अपने बेटे निर्भीक खनल के साथ थीं। हालांकि, नेपाली सेना ने प्रदर्शकारियों का गुस्सा भांपते हुए झलनाथ खनाल को वहां से निकाल लिया था। उन्हें यकीन था कि प्रदर्शनकारी उनकी पत्नी और बच्चों को चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने घर में आग लगा दी, जिसकी चपेट में आकर चित्रकार बुरी तरह झुलस गईं। उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया था।