नेपाल: प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के घर में आग लगाई, पत्नी की जलकर मौत
क्या है खबर?
नेपाल में प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़प में पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकार की मौत हो गई है। नेपाली मीडिया के मुताबिक, चित्रकार मंगलवार को प्रदर्शनकारियों द्वारा धावा बोलने के बाद दल्लू स्थित आवास में फंस गई थीं। प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास में आग लगा दी, जिसकी चपेट में आकर चित्रकार बुरी तरह झुलस गई थीं। उनको छावनी स्थित नेपाली सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने शाम को दम तोड़ दिया।
मौत
घर में अपने बेटे के साथ थीं चित्रकार
सेतोपाटी डॉटकॉम के मुताबिक, प्रदर्शनकारी सुबह ही उनके आवास पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान चित्रकार घर में अपने बेटे निर्भीक खनल के साथ थीं। हालांकि, नेपाली सेना ने प्रदर्शकारियों का गुस्सा भांपते हुए झलनाथ खनाल को वहां से निकाल लिया था। उन्हें यकीन था कि प्रदर्शनकारी उनकी पत्नी और बच्चों को चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने घर में आग लगा दी, जिसकी चपेट में आकर चित्रकार बुरी तरह झुलस गईं। उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया था।
सेवा
7 महीने प्रधानमंत्री रहे हैं खनाल
यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के नेता झलनाथ खनाल सिर्फ 7 महीने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे। उन्होंने माधव कुमार नेपाल के बाद फरवरी 2011 में पद संभाला था और अगस्त 2011 तक कुर्सी पर रहे थे। उनके बाद बाबूराम भट्टाराई ने अगस्त 2011 से लेकर मार्च 2013 तक प्रधानमंत्री का पद संभाला था। बता दें, प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अलावा और कई प्रमुख नेताओं, मंत्रियों के घर, पार्टी कार्यालयों को आग लगाई है।