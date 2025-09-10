नेपाल के डिल्लीबाजार जेल के कैदियों को भागने से रोकने के लिए तैनात सेना (तस्वीर: एक्स/@nepalviewsnv)

नेपाल में सुधार गृह से भाग रहे 5 किशोरों को गोली मारी गई

लेखन गजेंद्र 02:16 pm Sep 10, 202502:16 pm

क्या है खबर?

नेपाल में युवाओं के हिंसक प्रदर्शन के तीसरे दिन लुम्बिनी प्रांत के बांके जिले से चौंकाने वाली खबर आई है। BBC नेपाली के मुताबिक, बांके के बैजनाथ ग्रामीण नगर पालिका के नौबस्ता स्थित किशोर सुधार गृह से भागने की कोशिश कर रहे 5 किशोर कैदियों को गोली मार दी गई है। किशोरों को गोली सुधार गृह की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने मारी है। इसकी पुष्टि नौबस्ता किशोर सुधार गृह के प्रमुख श्याम बहादुर राणा ने की है।