नेपाल में सुधार गृह से भाग रहे 5 किशोरों को गोली मारी गई
क्या है खबर?
नेपाल में युवाओं के हिंसक प्रदर्शन के तीसरे दिन लुम्बिनी प्रांत के बांके जिले से चौंकाने वाली खबर आई है। BBC नेपाली के मुताबिक, बांके के बैजनाथ ग्रामीण नगर पालिका के नौबस्ता स्थित किशोर सुधार गृह से भागने की कोशिश कर रहे 5 किशोर कैदियों को गोली मार दी गई है। किशोरों को गोली सुधार गृह की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने मारी है। इसकी पुष्टि नौबस्ता किशोर सुधार गृह के प्रमुख श्याम बहादुर राणा ने की है।
घटना
किशोरों ने की थी जेल के गेट से भागने की कोशिश
राणा ने बताया कि मंगलवार की रात 10 से 11 बजे के बीच हुई किशोरों ने जेल के गेट से भागने की कोशिश की थी, तभी पुलिसकर्मियों ने हवा में गोलियां चलाकर उन्हें रुकने को कहा था। इस दौरान 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय जेल के 580 में 149 कैदी और सुधार गृह के 176 में 79 कैदी भागे हैं। सभी को वापस लाया जा रहा है।
फरार
देश भर की कई जेलों से 1,400 से अधिक कैदी फरार
नेपाल में पिछले 2 दिन हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शन के दौरान कई जेलों से 1,400 से अधिक कैदी फरार हो गए हैं। जेल प्रबंधन विभाग 3 सुरक्षा एजेंसियों के जरिए उनको ढूंढ रहा है। विभाग के निदेशक सोमेंद्र न्यौपाने ने बताया कि कहां से कितने कैदी भागे हैं, उसका ब्योरा इकट्ठा किया जा रहा है। डिल्लीबाजार जेल और नक्खू जेल के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। बीरगंज जेल में दीवार तोड़कर भाग रहे कैदियों को गोली मारकर रोका गया।
ट्विटर पोस्ट
धनगढ़ी की जेल से फरार होते कैदी
नेपाल में हिंसा के बीच कई जेलों से कैदी फरार हो गए हैं। धनगढ़ी की कैलाली जेल और जलेश्वर जेल से दीवार तोड़कर 900 कैदी फरार pic.twitter.com/15bf5iLPhc— Neeraj Raathi (@neeraj_raathi) September 9, 2025