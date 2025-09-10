दुबई में खुलेगा IIMA का पहला विदेशी कैंपस

दुबई में खुलेगा IIMA का पहला विदेशी कैंपस, कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे उद्घाटन

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:16 pm Sep 10, 202502:16 pm

क्या है खबर?

भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (IIMA) का पहला विदेशी परिसर 11 सितंबर 2025 को दुबई में शुरू होगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. अब्दुलरहमान अल अवार मिलकर करेंगे। प्रधान 10 से 11 सितंबर तक 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने, नवाचार पर जोर देने और छात्रों व संस्थानों के लिए नए अवसर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।