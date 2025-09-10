दुबई में खुलेगा IIMA का पहला विदेशी कैंपस, कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे उद्घाटन
क्या है खबर?
भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (IIMA) का पहला विदेशी परिसर 11 सितंबर 2025 को दुबई में शुरू होगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. अब्दुलरहमान अल अवार मिलकर करेंगे। प्रधान 10 से 11 सितंबर तक 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने, नवाचार पर जोर देने और छात्रों व संस्थानों के लिए नए अवसर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।
बढ़ावा
शिक्षा और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा
10 सितंबर को प्रधान IIT दिल्ली-अबू धाबी कैंपस जाएंगे, जहां वह अटल इनक्यूबेशन सेंटर के पहले विदेशी चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही, नए पीएचडी और बी.टेक कार्यक्रमों का औपचारिक शुभारंभ भी करेंगे और छात्रों तथा शिक्षकों से खुलकर मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद वह अबू धाबी स्थित भव्य BAPS हिंदू मंदिर जाएंगे और सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय, दुबई परिसर की पहली वर्षगांठ समारोह में भी विशेष रूप से हिस्सा लेंगे।
कार्यक्रम
इन कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल
यात्रा के दौरान प्रधान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। वह UAE में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ गोलमेज सम्मेलन करेंगे। भारतीय वाणिज्य दूतावास में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में पेड़ लगाएंगे। इसके अलावा, शिक्षक दिवस पर CBSE स्कूलों के प्रधानाचार्यों से बातचीत करेंगे और UAE के भारतीय स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर IIMA वैश्विक परिसर खोलने वाला पहला भारतीय प्रबंधन संस्थान बनेगा।