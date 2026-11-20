अमीन को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। उन्होंने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा और जमानत के लिए अर्जी भी नहीं दी।

उन्हें हिरासत में ही रखने का आदेश दिया गया, इसलिए अगले हफ्ते गुरुवार को अगली सुनवाई तक वह पुलिस की हिरासत में ही रहेंगे।

पुलिस ने साफ किया है कि जनता को तुरंत कोई खतरा नहीं है और यह भी बताया कि इस मामले का पिछले साल हुए बॉन्डी बीच हमले से कोई लेना-देना नहीं है।

जांचकर्ताओं का मानना है कि अमीन ने अकेले ही यह सब किया। यह बात दिखाती है कि अधिकारी संभावित खतरों पर लगातार पैनी नजर रख रहे हैं।