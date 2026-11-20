सिडनी में 'कार बम' बनाने के आरोप में IS से जुड़े शख्स को गिरफ्तार किया गया
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 35 साल के नवरोज रईद अमीन को गिरफ्तार किया गया है। उन पर कार बम बनाने का तरीका खोजने और इस्लामिक स्टेट (IS) से जुड़ी हिंसात्मक सामग्री डाउनलोड करने का आरोप है।
उन्हें अब गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उन्हें 20 साल तक की जेल हो सकती है।
पुलिस ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी सिडनी के बड़े इलाके में 10 तलाशी वारंट जारी होने के बाद की गई एक जांच के तहत हुई है।
नवरोज रईद अमीन को हिरासत में भेजा गया
अमीन को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। उन्होंने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा और जमानत के लिए अर्जी भी नहीं दी।
उन्हें हिरासत में ही रखने का आदेश दिया गया, इसलिए अगले हफ्ते गुरुवार को अगली सुनवाई तक वह पुलिस की हिरासत में ही रहेंगे।
पुलिस ने साफ किया है कि जनता को तुरंत कोई खतरा नहीं है और यह भी बताया कि इस मामले का पिछले साल हुए बॉन्डी बीच हमले से कोई लेना-देना नहीं है।
जांचकर्ताओं का मानना है कि अमीन ने अकेले ही यह सब किया। यह बात दिखाती है कि अधिकारी संभावित खतरों पर लगातार पैनी नजर रख रहे हैं।